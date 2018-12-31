Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Vuslat ne zaman başlıyor?

TRT 1’in ekranında 7 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek yeni dizisi ‘Vuslat’ın afişi yayınlandı.

Başrollerinde; Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür ve Ümit Kantarcılar’ın yer aldığı ‘Vuslat’ın afişi, çarpıcı görselleri ile de dikkatleri çekiyor.

Kadir Doğulu’nun ‘Aziz’, Devrim Özkan’ın ‘Feride’, Mehmet Özgür’ün ‘Salih Baba’ ve Ümir Kantarcılar’ın ‘Kerem’ karakterlerini canlandırdıkları ‘Vuslat, “İyi insan” olmak için çıkılan aşk yolculuğunun serüveni üzerine kurgulanmış olup, tüm karakterlerinin sana ait hallerini İbniArabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu, yüksek temposu ve fark yaratan rejisiyle, izleyicileriyle buluşmak için artık gün sayan ‘Vuslat’, 7 Ocak Pazartesi saat 20.00’de ilk bölümüyle TRT 1’de!

