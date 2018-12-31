MAGAZİN

Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Vuslat ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 31.12.2018 00:39 | Son Güncelleme

Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı TRT 1'in yeni dizisi Vuslat'ın afişi yayınlandı. Peki Vuslat dizisi ne zaman başlıyor? İşte Vuslat oyuncu kadrosu ve rolleri.

Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Vuslat ne zaman başlıyor?

TRT 1’in ekranında 7 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek yeni dizisi ‘Vuslat’ın afişi yayınlandı.

Başrollerinde; Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür ve Ümit Kantarcılar’ın yer aldığı ‘Vuslat’ın afişi, çarpıcı görselleri ile de dikkatleri çekiyor.

Kadir Doğulu’nun ‘Aziz’, Devrim Özkan’ın ‘Feride’, Mehmet Özgür’ün ‘Salih Baba’ ve Ümir Kantarcılar’ın ‘Kerem’ karakterlerini canlandırdıkları ‘Vuslat, “İyi insan” olmak için çıkılan aşk yolculuğunun serüveni üzerine kurgulanmış olup, tüm karakterlerinin sana ait hallerini İbniArabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatıyor.

vuslat

Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu, yüksek temposu ve fark yaratan rejisiyle, izleyicileriyle buluşmak için artık gün sayan ‘Vuslat’, 7 Ocak Pazartesi saat 20.00’de ilk bölümüyle TRT 1’de!

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
MasterChef yarışmacısı Yasak Elma dizisinde!MasterChef yarışmacısı Yasak Elma dizisinde!
Yılbaşında hangi kanalda ne var?Yılbaşında hangi kanalda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vuslat dizisi kadir doğulu vuslat yayın tarihi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'çöp' yanıtı! 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın?'

Erdoğan'dan 'çöp' yanıtı! 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın?'

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! Flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! Flaş gelişme

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!

Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!

Yarışmanın ayarını bozdu

Yarışmanın ayarını bozdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm bu akşam var mı?

Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana ne zaman dönecek?

MasterChef yarışmacısı Yasak Elma dizisinde!

MasterChef yarışmacısı Yasak Elma dizisinde!

Yılbaşında hangi kanalda ne program olacak?

Yılbaşında hangi kanalda ne var?

Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

Ünlü oyuncu diziye dahil oldu

TRT'nin Vuslat dizisinde flaş değişiklik!

TRT'nin Vuslat dizisinde flaş değişiklik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.