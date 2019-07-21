Mynet Trend

Kadırga Yaylası'nda 557 yıllık üstü açık camide namaz geleneği yaşatılıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 21.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Trabzon-Gümüşhane sınırındaki Kadırga Yaylası'nda bulunan 557 yıllık üstü açık camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada ibadetlerini yapıyor.

Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan, deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası'nda, üstü açık, çevresi 1,5 metrelik taş duvarla çevrili 557 yıllık çift minareli camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada çimenler üzerinde ibadet ediyor. Yaz mevsiminin gelmesi ve yayla sezonun başlamasıyla Trabzon ve Gümüşhane'den Kadırga Yaylası'na göçen çok sayıda kişi, bu camide namaz kılıyor. Bu yıl da Gümüşhane'nin Özkürtün, Kürtün, Trabzon'un ise Maçka, Şalpazarı, Tonya ve Beşikdüzü ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen geleneksel 'Kadırga Otçular Yayla Şenliği'ne gelen ziyaretçiler, vakit namazlarını üstü açık camide kılarak, yüzyıllık geleneği sürdürüyor.

Vatandaşlardan Özkan Pekin, üstü açık camide ibadet etme geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Her yıl buraya geliyoruz. Burada namaz kılınırken Allah'ın yüce hikmeti yağmur yağmıyor. Biz de bu geleneği nesilden nesle yaşatmak için çocuğumla burada namazımızı kıldık. Dedelerimizin, atalarımızın tarihini mirasına sahip çıkmak son derece önemli" dedi.

'GELENEĞİ YAŞATIYORUZ'

'GELENEĞİ YAŞATIYORUZ'
Yaylaya üstü açık camide namaz kılmak için geldiğini anlatan Ömer Dural da, "Namaz kılmak için geldik. Sabah hava güzeldi hava bozdu, ama namaz vakti bize tesiri olmadı. İbadetimizi icra ettik. Allah tüm İslam âleminin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Çocukluğum dönemlerinde 70'li yıllarda da bura böyle kalabalıktı. Biz de yine geldik, bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Manevi hazzı bambaşka" diye konuştu.

'DÜNYANIN HER YERİNDEN GELİYORLAR'

'DÜNYANIN HER YERİNDEN GELİYORLAR'
İzmir'den bölgeyi ziyarete gelen Ali Atalar ise, yurt içinin yanı sıra dünyanın her yerinden üstü açık camiyi görmeye gelenlerim olduğunu ifade ederek, "Her yıl buraya gelerek yayla yapıyoruz. Bu camide muhakkak ibadet ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet, Trabzon fethi sırasında konaklayıp burada namaz kılmış. Çevresi taştı, duvar sonradan yapıldı. Bu tarihi korumak ve yaşatmak gerekir" diye konuştu.
İnsanların üstü açık camide huşu içinde ibadet ettiklerini söyleyen Ömer Topkara da, "Burası Fatih Sultan Mehmet askerleriyle cuma namazı kıldığı yer. Namaz bitti, birazdan yağar, namaz sırasında ama etkilenmez insanlar. Burada huşu içinde ibadet ediliyor. Sırf burada namaz kılmak için yoğun ilgi var" dedi.

OTÇULAR ŞENLİĞİNE YOĞUN İLGİ

OTÇULAR ŞENLİĞİNE YOĞUN İLGİ
Kadırga Yaylası'nda düzenlenen 'Kadırga Otçular Yayla Şenliği' bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kadırga Yaylası, çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılarla dolup taştı. Sabah saatlerinde çevredeki obalarından gruplar halinde yola çıkan yaylacılar, Kadırga’da buluştu. Çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılar, bölgede kurulan pazarda alışveriş yaptı. Pazar yerinde, Kürtün ekmeği, pestil gibi pek çok yöresel ürün yoğun ilgi gördü. Horon Düzü'nde binlerce kişiyle oluşturulan büyük halkadaki yaylacılar, yoğun sis ve yağmura aldırış etmeden saatlerce horon oynadı. Davul, zurna ve kemençe eşliğinde gerçekleştirilen şenlikte, yöre kadınlarının giyindiği rengârenk kıyafetler de ilgi gördü. Şenlikte mahalli sanatçılar konser verdi. Şenlik alanı dolduran binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu.

'BURADA ATMOSFER BAMBAŞKA'

'BURADA ATMOSFER BAMBAŞKA'
Şenlikte oluşturulan 'Otçu' komitesi üyesi Çetin Kılıç, şenliklerin tarihinin yarım asrı aştığını belirterek, şunları söyledi:
"Kadırga şenliği geleneği yarım asrı aşkın bir gelenek. Geçmişte atalarımız dedelerimizin başlattığı bu geleneği sürdürüyoruz. Burada atmosfer bambaşka. Ata, dede mirasımıza sahip çıkmak zorundayız. İmkanlar, şartlar değişse de bu geleneği aslına uygun yaşatmak için emek vereceğiz."

'KIYAFETLER YAŞAM TARZIMIZ'

'KIYAFETLER YAŞAM TARZIMIZ'
Almanya'dan tatil için geldiği memleketinde 'Ağasar' kıyafetiyle şenliğe katılan Ayşe Gürman, "İznimizi özellikle bu şenlik takvimine göre ayarlıyoruz. Çünkü burada doğduk, büyüdük. Bu topraklarımızı çok seviyoruz. Bu kıyafetler bize özgü, bu geleneği yaşatmaya çalışacağız" dedi.
Şenliğe katılan Buse Erbatçı ise, "Bu kıyafetler bizim yaşam tarzımız. Şenliklerimiz hep böyle el ele, kol kola birlik ve beraberlik içinde geçiyor. Şenliklerimiz hep böyle kalabalık" ifadelerinde bulundu. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon gümüşhane Kadırga Yaylası

En Çok Okunan Trend Haberler

Profesör, 'çok acil tedbir alınmalı' diyerek uyardı

Profesör, 'çok acil tedbir alınmalı' diyerek uyardı

İkisi Suriyeli biri Iraklı! Yakalandılar!

İkisi Suriyeli biri Iraklı! Yakalandılar!

Yusuf Yazıcı için inanılmaz teklif

Yusuf Yazıcı için inanılmaz teklif

Dünya 'uçak hırsızı' çocuğu konuşuyor

Dünya 'uçak hırsızı' çocuğu konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Caretta caretta üreme alanında drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

Tepki çeken olayın cezası belli oldu

Baba, oğlunun kaza yaptığı yere 'Aferin size' diye alkış tutarak geldi

Babadan kaza yapan oğluna 'ilginç' sitem!

Kamerunlu masöze cinsel saldırı iddiasına 4 gözaltı

Tecavüz ettiler,dövdüler,kayda aldılar! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Otomobili gasp edildi, saldırgan sanılıp darp edildi

Şanssızlığın böylesi! Önce otomobili gasp edildi sonra ise...

Adana’da sahte alkolden bir ölüm daha

Adana'dan bir kötü haber daha! Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Büyü yapma bahanesiyle kandırıp dolandırdı!

'Büyü yapacağım' deyip...Yok böyle olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.