SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Kadro dışı, alkol ve kumar! Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Max Kruse, Almanya'da da gündem oldu!

Kadro dışı, alkol ve kumar! Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Max Kruse, Almanya'da da gündem oldu!

20.09.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra ülkesi Almanya'ya dönen ve burada önce Union Berlin sonra ise Wolfsburg'un yolunu tutan Max Kruse yine gündeme geldi. 5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Wolfsburg'a giden Kruse, teknik direktör Niko Kovac tarafından kadro dışı bırakıldı. Takım kaptanı Maximilian Arnold da konuyla ilgili konuşurken, Alman basını Max Kruse'nin kumar tutkusunun performansını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kadro dışı, alkol ve kumar! Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Max Kruse, Almanya'da da gündem oldu!

Fenerbahçe'ye 2019 yılında Werder Bremen'den bonservis bedeli olmadan gelen ve 1 sezon oynadıktan sonra olaylı bir şekilde ülkesi Almanya'nın yolunu tutan Max Kruse, kulübü Wolfsburg'da gündem oldu.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

thumbs_b_c_7c3c301e51f9563fbee5a4dfa203766f

Ocak 2022'de Union Berlin'den 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'a gelen Alman oyuncu, teknik direktör Niko Kovac tarafından kadro dışı bırakıldı.

"HERKES FARKINDA"

thumbs_b_c_928760ec1da5bde593b988e40ff241d4

Union Berlin'e 2-0 kaybedilen maç sonrası takım kaptanı Maximilian Arnold açıklamalarda bulundu. Kruse için "Herkes Max Kruse'nin sahip olduğu nitelikleri biliyor. Fakat sahip olmadığı niteliklerin de herkes farkında" ifadelerini kullanan Arnold'un bu sözlerinin altında bir anlamın bulunduğu iddia edildi.

KUMAR VE ALKOL TUTKUSU

thumbs_b_c_ce3aa26667af880004a0faee3219a2a5

Bild'in haberine göre Arnold, Kruse'nin kumar ve alkole olan tutkusu nedeniyle performansı olumsuz olarak etkileniyor ve bu da antrenmanlar ile maçlara yansıyor.

FESİH GÖRÜŞMLERİ BAŞLADI

thumbs_b_c_120452532adfebe16e2275f7e1986fd3

Wolfsburg ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kruse için kulüp yönetiminin fesih görüşmelerine başladığı aktarıldı.

"SANKİ SADECE KRUSE'DEN OLUŞUYORDU"

thumbs_b_c_dce9029f08f9e38357ccdf9401d7618f

Max Kruse'nin kadro dışı kalması konusunda görüşlerini paylaşan Maximilian Arnold, konunun gündemdeki yerine ilişkin de tepkisini gösterdi. Yaptığı açıklamada Wolfsburg'un kaptanı, "Sanki Wolfsburg sadece Max Kruse'den oluşuyordu. Konuyu biraz hafifletmemiz gerekiyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Luis Suarez'den ayrılık kararı! Fenerbahçe detayı...Luis Suarez'den ayrılık kararı! Fenerbahçe detayı...
Trabzonspor maçında verilen penaltı pozisyonu Beşiktaş taraftarını ayaklandırdı!Trabzonspor maçında verilen penaltı pozisyonu Beşiktaş taraftarını ayaklandırdı!
Ailesi bile anlam veremedi! Oyuna girdikten saniyeler sonra...Ailesi bile anlam veremedi! Oyuna girdikten saniyeler sonra...
Anahtar Kelimeler:
Max Kruse fenerbahçe union berlin wolfsburg aynur aydın kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Savaşın seyrini değiştirecek karar!

Savaşın seyrini değiştirecek karar!

Luis Suarez'den ayrılık kararı! Fenerbahçe detayı...

Luis Suarez'den ayrılık kararı! Fenerbahçe detayı...

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! ''Gel şampiyon olalım hocam''

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! ''Gel şampiyon olalım hocam''

Serdar Dursun'un yeni takımı herkesi hayret ettirdi! Bonservisi bile belli

Serdar Dursun'un yeni takımı herkesi hayret ettirdi! Bonservisi bile belli

UEFA, o ülkeyi men etti! Resmi açıklama...

UEFA, o ülkeyi men etti! Resmi açıklama...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.