Kadro dışı, alkol ve kumar! Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Max Kruse, Almanya'da da gündem oldu!

Fenerbahçe'ye 2019 yılında Werder Bremen'den bonservis bedeli olmadan gelen ve 1 sezon oynadıktan sonra olaylı bir şekilde ülkesi Almanya'nın yolunu tutan Max Kruse, kulübü Wolfsburg'da gündem oldu.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Ocak 2022'de Union Berlin'den 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'a gelen Alman oyuncu, teknik direktör Niko Kovac tarafından kadro dışı bırakıldı.

"HERKES FARKINDA"

Union Berlin'e 2-0 kaybedilen maç sonrası takım kaptanı Maximilian Arnold açıklamalarda bulundu. Kruse için "Herkes Max Kruse'nin sahip olduğu nitelikleri biliyor. Fakat sahip olmadığı niteliklerin de herkes farkında" ifadelerini kullanan Arnold'un bu sözlerinin altında bir anlamın bulunduğu iddia edildi.

KUMAR VE ALKOL TUTKUSU

Bild'in haberine göre Arnold, Kruse'nin kumar ve alkole olan tutkusu nedeniyle performansı olumsuz olarak etkileniyor ve bu da antrenmanlar ile maçlara yansıyor.

FESİH GÖRÜŞMLERİ BAŞLADI

Wolfsburg ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kruse için kulüp yönetiminin fesih görüşmelerine başladığı aktarıldı.

"SANKİ SADECE KRUSE'DEN OLUŞUYORDU"

Max Kruse'nin kadro dışı kalması konusunda görüşlerini paylaşan Maximilian Arnold, konunun gündemdeki yerine ilişkin de tepkisini gösterdi. Yaptığı açıklamada Wolfsburg'un kaptanı, "Sanki Wolfsburg sadece Max Kruse'den oluşuyordu. Konuyu biraz hafifletmemiz gerekiyor" dedi.

