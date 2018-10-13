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Kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe, sosyal medyadan açıklama yaptı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.10.2018 13:43 | Son Güncelleme

Ve Aatif Chahechouhe sessizliğini bozdu! Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isimlerden biri olan Aatif Chahechouhe sosyal medyadan açıklama yaptı. Aatif, başkan Ali Koç'un söylediği 'Aatif gruplaşma yapıyor' sözlerinin gerçek olmadığını ifade etti.

Kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe, sosyal medyadan açıklama yaptı!

Fenerbahçe Kulübü'nde kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un "Aatıf, takım kıötü giderken neşeli tavırlar içerisindeydi. Nabil Dirar'ın oynaması için gruplaşma yaptı" şeklinde iddialarına Faslı futbolcu yanıt verdi.

Aatif Chahechouhe, başkan Ali Koç'un söylediği iddiaların gerçek olmadığını belirtken, "Hatalı olduğumu düşünmememe rağmen kulübümün kararlarına saygı duymaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İşte Aatif'ın açıklamaları;

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Aaatif Chahechouhe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Durum vahim . Oyuncular mı yalan söylüyor yoksa Başkan mı ? Bence suikastı oyuncular yapıyor kötü oynadıkları için .
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