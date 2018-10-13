Kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe, sosyal medyadan açıklama yaptı!

Fenerbahçe Kulübü'nde kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un "Aatıf, takım kıötü giderken neşeli tavırlar içerisindeydi. Nabil Dirar'ın oynaması için gruplaşma yaptı" şeklinde iddialarına Faslı futbolcu yanıt verdi.
Aatif Chahechouhe, başkan Ali Koç'un söylediği iddiaların gerçek olmadığını belirtken, "Hatalı olduğumu düşünmememe rağmen kulübümün kararlarına saygı duymaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
İşte Aatif'ın açıklamaları;
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