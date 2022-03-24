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Kadro dışı kararı sonrası Ozan Tufan'ın eşinden flaş paylaşım!

24.03.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Süper Lig'de oynadığı son 6 maçının 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan sarı - lacivertlilerde camia içerisinde yaşanan güzel hava adeta tersine döndü. İttifak Holding Konyaspor maçının devre arası ve sonunda yaşanan olaylar sonrası flaş gelişmeler yaşandı ve kadro dışı kararları geldi. Fenerbahçe taraftarlarının yengesinden de paylaşım geldi. İşte detaylar...

Kadro dışı kararı sonrası Ozan Tufan'ın eşinden flaş paylaşım!
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de iki kaptan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın alınan karar gereği kadro dışı bırakıldıkları açıklanmıştı.

Süper Lig'in devre arası transfer döneminde kiralık olarak oynadığı Watford'dan çağırılan Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Rojin Tufan'ın paylaştığı görselde, "Haksızlığa uğradığın an Peygamber efendimizin şu sözünü hatırla: Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez." ifadeleri yer aldı.

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NEDEN KADRO DIŞI KALDILAR?

Sarı - lacivertlilerde dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamıştı ancak teknik direktör İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan çıkarılmıştı.

Süper Lig devre arası transfer döneminde Watford'dan geri çağırılan Ozan Tufan ise maçın son dakikalarında forma şansı bulmuştu.

İki futbolcu da Konyaspor maçının sonunda teknik direktör İsmail Kartal'ın yanına giderek aldıkları dakikaların az olmasından dolayı rahatsızlıklarını sert bir şekilde dile getirdi.

Soyunma odasında tartışma çıkarken, Fenerbahçe Yönetimi disiplinsiz davranışları nedeniyle ikiliyi kadro dışı bırakma kararı aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Ozan Tufan
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