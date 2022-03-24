Kadro dışı kararı sonrası Ozan Tufan'ın eşinden flaş paylaşım!

Fenerbahçe'de iki kaptan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın alınan karar gereği kadro dışı bırakıldıkları açıklanmıştı.

Süper Lig'in devre arası transfer döneminde kiralık olarak oynadığı Watford'dan çağırılan Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Rojin Tufan'ın paylaştığı görselde, "Haksızlığa uğradığın an Peygamber efendimizin şu sözünü hatırla: Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez." ifadeleri yer aldı.

NEDEN KADRO DIŞI KALDILAR?

Sarı - lacivertlilerde dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamıştı ancak teknik direktör İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan çıkarılmıştı.

Süper Lig devre arası transfer döneminde Watford'dan geri çağırılan Ozan Tufan ise maçın son dakikalarında forma şansı bulmuştu.

İki futbolcu da Konyaspor maçının sonunda teknik direktör İsmail Kartal'ın yanına giderek aldıkları dakikaların az olmasından dolayı rahatsızlıklarını sert bir şekilde dile getirdi.

Soyunma odasında tartışma çıkarken, Fenerbahçe Yönetimi disiplinsiz davranışları nedeniyle ikiliyi kadro dışı bırakma kararı aldı.



