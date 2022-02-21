Kadroya alınmayan Arda Turan soluğu Fatih Terim'in yanında aldı! Gece yarısı sarı kırmızı kalpli paylaşım

Sarı kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim, eski öğrencilerini ağırladı. Necati Ateş, Mert Çetin, Eray Sözen ve Arda Turan gibi isimler Fatih Terim'i ziyaret etti. Galatasaray kaptanlarından Arda Turan, Fatih Terim ile birlikte olduğu fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

ARDA TURAN'DAN KALPLİ FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Kariyerinde Atletico Madrid ve Barcelona gibi dev kulüpler olan Arda Turan, Fatih Terim ile birlikte olan fotoğrafını sarı kırmızı kalple paylaştı.

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde sorulan 'Futbolu ne zaman bırakacaksın?' sorusuna 'Ailemle, Fatih Hoca ile birlikte karar vereceğiz. Düşüneceğiz.' demişti.

