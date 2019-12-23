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'Kafa nakli 10 yıl içinde mümkün olabilir' iddiası

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SAĞLIK  | Son Güncelleme

Uzmanlar, dünyanın ilk kafa nakli ameliyatının 10 yıl içinde yapılabileceğini ileri sürdü.

'Kafa nakli 10 yıl içinde mümkün olabilir' iddiası

Daily Mail'in haberine göre, Hull Üniversitesi Eğitim Hastanesinden robotik uzmanı ve beyin cerrahı Dr. Bruce Mathew, robotik cerrahi, kök hücre ve sinir ameliyatındaki gelişmelerle beyin ve omurilik transferinin yapılabileceğini söyledi.

The Telegraph'a konuşan Mathew, "Başlangıçta bizim niyetimiz sadece beyin fırtınası yapmaktı ve bu çok saçma görünüyordu. Aslında çok da saçma olmadığını fark ettik." dedi.

Muhtemel operasyonu tarif eden Mathew, "Eğer beyin naklini yapabilirseniz ve beyin ile omuriliği birlikte tutarsanız bu aslında imkansız değil. Omuriliği çıkarırsınız, böylece tüm beyni, omuriliği ve bel sakralını yeni bir vücuda yerleştirebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Mathew, tıp bilimindeki gelişmelerin kafa nakline imkan tanıyacağına işaret ederek, "Omuriliği koruyan dura zarını sağlam bir şekilde çıkartmak çok zordur. Birtakım ilerlemeler olacak ancak muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşecek." diye konuştu.

Kadavralar arası kafa naklinin daha önce yapıldığını hatırlatan Mathew, "Beyin ölümü gerçekleşmiş kadavralardaki kafa nakli ise bir sonraki aşamadır. Operasyon, kas distrofisi hastaları ve organı alınmış kişilere yardımcı olabilir, hatta bireyleri ölümden geri getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları, 2017'de küçük bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirerek, dünyadaki ilk fare kafası transplantasyonuna imza atmıştı.

Rus bedensel engelli Valery Spiridonov, 2 yıl önce dünyanın ilk kafa nakli operasyonu için gönüllü olmuştu.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
başta şu bizim koyunları değiştirsek yoksa yandık gitti
kiyamet alametleri yazikk, bunlar kredi kartindan sonra basladi.
İlerde Bence kadavraya gerek bile olmayabilir, 3d yazıcılalar ilerde beli insan iskeleti çıkırılabilirla kemikten daha dayanıklı bir madde bulunabilir...(adamlar organı bile yapmaya çalışıyorlar)... Beyin transferi yapay zeka'ya taşıyabilir kopyanızı oluşturabilirler. Sinirlere gelirse o işide başarma şansları var gibi.. Bostan Dynamics bayağı bu konuda çalışıyor..
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