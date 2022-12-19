Kafasına korner direğiyle vurulan kaleci, saldırgandan şikayetçi olmadı! Olaylı Göztepe - Altay maçında aldığı darbeyle yere yığılan Ozan Evrim Özenç, o kişiyi affetti...

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay karşı karşıya gelmiş, İzmir derbisinde uzun süre unutulmayacak bir skandal yaşanmıştı. Göztepe'nin ev sahipliğinde yapılan maçta çıkan olaylar nedeniyle maç kesilmiş ve ortalık bir anda karışmıştı. O anlarda sahanın içine atlayan bir kişi, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı. Sahaya atladığında köşeden aldığı korner direğini kalecinin kafasında kıran saldırgan, kısa süre içinde güvenlikler tarafından etkisiz hale getirilmişti.

TUTUKLANMIŞTI

Karşılaşmanın akabinde hemen gözaltına alınan M.N.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDEN MEKTUP YOLLADI

Ajansspor'un haberine göre; M.N.A., korner direği ile saldırdığı kaleci Ozan Evrim Özenç ve ailesine cezaevinden bir mektup gönderdi. Tutuklu, mektubunda kaleci ve ailesinden özür dilerken, büyük pişmanlık duyduğunu yazdı.

ÖZENÇ, O KİŞİYİ AFFETTİ

Bu gelişmenin ardından Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, M.N.A.'yı affetti ve olayların daha da büyümemesi adına şikayetçi olmadı.

PFDK, karşılaşmada çıkan olaylar neticesinde her iki takımı da 3-0 hükmen yenilgi ile cezalandırmıştı.

