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Kafasına korner direğiyle vurulan kaleci, saldırgandan şikayetçi olmadı! Olaylı Göztepe - Altay maçında aldığı darbeyle yere yığılan Ozan Evrim Özenç, o kişiyi affetti...

19.12.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, ev sahipliği yaptığı maçta Altay ile karşı karşıya gelmiş ve larşılaşmanın 23. dakikasında tribünde yaşanan olaylar sonrasında bir ambulans, köşe gönderinin bulunduğu noktaya hızla gitmişti. Futbolcular; sahaya ambulansın girmesinin ardından o bölgeye doğru yönelmiş, içeriye atlayan bir taraftar, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e elindeki korner direğiyle vurmuştu. Bu olayın ardından tutuklanan saldırgan için sıcak bir gelişme yaşandı.

Kafasına korner direğiyle vurulan kaleci, saldırgandan şikayetçi olmadı! Olaylı Göztepe - Altay maçında aldığı darbeyle yere yığılan Ozan Evrim Özenç, o kişiyi affetti...

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay karşı karşıya gelmiş, İzmir derbisinde uzun süre unutulmayacak bir skandal yaşanmıştı. Göztepe'nin ev sahipliğinde yapılan maçta çıkan olaylar nedeniyle maç kesilmiş ve ortalık bir anda karışmıştı. O anlarda sahanın içine atlayan bir kişi, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı. Sahaya atladığında köşeden aldığı korner direğini kalecinin kafasında kıran saldırgan, kısa süre içinde güvenlikler tarafından etkisiz hale getirilmişti.

TUTUKLANMIŞTI

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Karşılaşmanın akabinde hemen gözaltına alınan M.N.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDEN MEKTUP YOLLADI

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Ajansspor'un haberine göre; M.N.A., korner direği ile saldırdığı kaleci Ozan Evrim Özenç ve ailesine cezaevinden bir mektup gönderdi. Tutuklu, mektubunda kaleci ve ailesinden özür dilerken, büyük pişmanlık duyduğunu yazdı.

ÖZENÇ, O KİŞİYİ AFFETTİ

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Bu gelişmenin ardından Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, M.N.A.'yı affetti ve olayların daha da büyümemesi adına şikayetçi olmadı.

PFDK, karşılaşmada çıkan olaylar neticesinde her iki takımı da 3-0 hükmen yenilgi ile cezalandırmıştı.

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