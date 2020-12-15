Kafelerin onlarca liraya sattığı kahve White chocolate mocha evde nasıl yapılır?

Tatlı kahveleri seviyorsanız, bahsedeceğimiz tarif ile evde white chocolate mocha hazırlayabilirsiniz. Ünlü kahve markalarının tadını aratmayacak tarifimiz hem daha ekonomik hem de oldukça steril. İşte detaylar...

MALZEMELER

3/4 su bardağı tam yağlı süt

3 yemek kaşığı beyaz çikolata parçaları

Bir tatlı kaşığı şeker

1/2 fincan hazır kahve

Üzeri için:

Taze çırpılmış krema

Hindistan cevizi tozu

YAPILIŞI

Sütü ve beyaz çikolatayı yapışmaz bir tencereye koyun. Çikolata eriyene kadar orta ateşte malzemeleri karıştırın.

Yarım fincan sevdiğiniz bir kahveyi bardağa alın. Üzerine beyaz çikolatalı sütlü karışıma ilave edin.

Son olarak üzerine çırpılmış kahveyi koyun ve süsleyin. Afiyet olsun.



