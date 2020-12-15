Kafelerin onlarca liraya sattığı kahve White chocolate mocha evde nasıl yapılır?

Tatlı kahveleri seviyorsanız, bahsedeceğimiz tarif ile evde white chocolate mocha hazırlayabilirsiniz. Ünlü kahve markalarının tadını aratmayacak tarifimiz hem daha ekonomik hem de oldukça steril. İşte detaylar...
3/4 su bardağı tam yağlı süt
3 yemek kaşığı beyaz çikolata parçaları
Bir tatlı kaşığı şeker
1/2 fincan hazır kahve
Üzeri için:
Taze çırpılmış krema
Hindistan cevizi tozu
Sütü ve beyaz çikolatayı yapışmaz bir tencereye koyun. Çikolata eriyene kadar orta ateşte malzemeleri karıştırın.
Yarım fincan sevdiğiniz bir kahveyi bardağa alın. Üzerine beyaz çikolatalı sütlü karışıma ilave edin.
Son olarak üzerine çırpılmış kahveyi koyun ve süsleyin. Afiyet olsun.
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