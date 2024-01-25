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Kafkametler’in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

İHA İHA
25.01.2024 15:42 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 68 gün önce askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kafkametler’in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü fırtına sebebiyle 12 mürettebatı bulunan Türk Bayraklı Kafkametler isimli yük gemisi, askeri mendireğe çarptıktan sonra battı. Geminin 5 mürettebatının cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları 68 gündür devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer arama kurtarma ekipleri denizden ve karadan arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda enkaz kaldırma şirketi batan Kafkametler Gemisi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Aynı gün fırtına nedeniyle ortadan ikiye bölünerek karaya sürüklenen Kamerun Bayraklı Pallada Gemisi’nin söküm çalışmaları da kıyıda devam ediyor.

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