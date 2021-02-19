Kağan Moradaoğlu: "Hep hayal ettiğim bir şeydi bu"

Trabzonspor'un Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçta kalede yer alan 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Arkasında desteği hissettiğini belirten genç oyuncu, "Hep hayal ettiğim şeydi bu. Uğurcan abi, Erce abi, Arda abi yardımcı oldu. Uğurcan abinin eldivenleriyle çıktım. Heyecanlıydım ama hafta boyu herkes yardım etti. Beni tanıyan ve tanımayan herkesin desteği mutlu etti. Uğurcan abi zaten 3 maçtır iyi gidiyordu, onu da devam ettirmek gerekiyordu. Hocaların yardımıyla konsantrasyonu bozmadık ve çok şükür iyi bitirdik." dedi.

Maç sonundaki sevinçleri sorulan Kağan, "Maç sonunda takım arkadaşlarımı gördüm ve onlara koştum. Bıraktım artık, sevinci yaşadık. Altyapıda birlikte oynadığımız 7-8 arkadaşımızla birlikteyiz ve onlarla bu galibiyeti yaşamak mutluluk yaşattı." ifadelerini kullandı.

