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Kagawa Fenerbahçe'ye özel olarak hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.02.2019 14:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine 11'de başlaması beklenen Shinji Kagawa, sarı lacivertli takıma özel olarak hazırlanıyor.

Kagawa Fenerbahçe'ye özel olarak hazırlanıyor

Antalyaspor karşısında attığı 2 golle bir anda herkesin gözdesi olan Kagawa, Bursaspor ve Malatyaspor maçlarında sessiz kaldı. Fakat Adem Ljajic’in cezası nedeniyle derbide forma giyecek Kagawa, Fenerbahçe'yi çalışıyor.

Malatyaspor maçında oyunda kaldığı kısa sürede 6’da 6 uzun pas istatistiği yakalayan Japon oyuncu Cumartesi akşam Fenerbahçe maçını tercümanıyla izledi. Ayrıca Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı maçların kasetlerini istedi. Bu arada Vodafone Park’ta oynanacak derbi öncesinde bir Japon kanalının röportaj için İstanbul’a geleceği ayrıca bir tur şirketinin 30 kişilik koltuk istediği ve Kagawa’nın da derbi için gelecek yakınları için özel olarak 6 ile 8 arasında bilet istediği gelen bilgiler arasında. (FOTOSPOR)

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