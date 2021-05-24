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Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı yayınlandı |Mert ile Cemre arasında büyük yüzleşme!

24.05.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin başarılı dizisi Kağıt Ev'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Mert ile Cemre arasında zorlu bir yüzleşme başlıyor. İki kardeş arasında yaşananlar yeni bölümü baştan sona etkileyecek. Peki Cemre bu duydukları karşısında ne yapacak? İşte Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı...

Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı yayınlandı |Mert ile Cemre arasında büyük yüzleşme!

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Tuvana Türkay gibi başarılı isimlerin yer aldığı 'Kağıt Ev' dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan fenomen dizide büyük yüzleşme başlıyor. İnci'nin başına gelenleri öğrenen Mert'in dünyası başına yıkılır ve ''Siz genç bir kızın cinayetini örtbas ettiniz." sözlerini dile getirmesiyle dikkat çeker.

KAĞIT EV DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre’nin, sevgilisi İnci’yi öldürdüğünü; anne ve babasının da cinayeti örtbas ederek günlerdir kendisine yalan söylediklerini öğrenen Mert Fırtına, hayatının en zor ve en acı günlerini yaşamaktadır. Hayatta rol model aldığı babasının, çok sevdiği annesinin ve küçük kız kardeşinin onun yanı başında bir vahşete ortak olduklarını öğrenmenin hayal kırıklığı ve şokuyla ne yapacağını bilemeyen Mert’in planı ailesinden intikam almak olacaktır.

Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı yayınlandı |Kağıt Ev'de bedel ödeme vakti

Hayatta rol model aldığı babasının, çok sevdiği annesinin ve küçük kız kardeşinin onun yanı başında bir vahşete ortak olduklarını öğrenmenin hayal kırıklığı ve şokuyla ne yapacağını bilemeyen Mert’in planı ailesinden intikam almak olacaktır.
Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı yayınlandı |Kağıt Ev'de bedel ödeme vakti

Fırtına ailesinde sular durulmazken, Gülsüm’lerin evinde İnci’siz bir hayat başlar. Halil ve Gülsüm’ün oğullarından istekleri, Çetin’in hiç ummadığı bir çıkmaza girmesine neden olacaktır. İnci cinayetinin peşini bırakmayan televizyon yapımcısı Azra’nın yeni hamleleri ne olacak? Bülent cinayetle ilgili hangi ipuçlarını bulacak?

KAĞIT EV SON BÖLÜM ÖZETİ

Görgü tanığının, Azra’nın canlı yayınında Mert’i suçlaması üzerine, Mert İnci’yle sevgili olduklarını itiraf etmek zorunda kalır. Mert’in itiraflarına Gülsüm’ün tepkisi nasıl olur? Mert Emniyetteki ifadesinde Bülent’e bilgi verirken, kendisini nasıl suçlu durumuna sokar? Issız kayalıklara bırakılan İnci’nin cesedinin bulunmasından sonra Gülsüm evine döner.
Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı yayınlandı |Kağıt Ev'de bedel ödeme vakti
Gülsüm kızının ölümünden kimi suçlar? Programında Mert’in suçlanmasına neden olan Azra Cihan’a kendini affettirebilecek mi? Cihan, otuz yıllık karısının babasının bir katil olduğunu öğrenmişti. Bu şokla eve gelen Cihan, Aylin’le nasıl yüzleşecek? Cemre’yi kim neden kaçıracak ve kendini kaçıranları Cemre nasıl zor duruma düşürecek?


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