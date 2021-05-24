Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı yayınlandı |Mert ile Cemre arasında büyük yüzleşme!

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Tuvana Türkay gibi başarılı isimlerin yer aldığı 'Kağıt Ev' dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan fenomen dizide büyük yüzleşme başlıyor. İnci'nin başına gelenleri öğrenen Mert'in dünyası başına yıkılır ve ''Siz genç bir kızın cinayetini örtbas ettiniz." sözlerini dile getirmesiyle dikkat çeker.

KAĞIT EV DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre’nin, sevgilisi İnci’yi öldürdüğünü; anne ve babasının da cinayeti örtbas ederek günlerdir kendisine yalan söylediklerini öğrenen Mert Fırtına, hayatının en zor ve en acı günlerini yaşamaktadır. Hayatta rol model aldığı babasının, çok sevdiği annesinin ve küçük kız kardeşinin onun yanı başında bir vahşete ortak olduklarını öğrenmenin hayal kırıklığı ve şokuyla ne yapacağını bilemeyen Mert’in planı ailesinden intikam almak olacaktır.

Hayatta rol model aldığı babasının, çok sevdiği annesinin ve küçük kız kardeşinin onun yanı başında bir vahşete ortak olduklarını öğrenmenin hayal kırıklığı ve şokuyla ne yapacağını bilemeyen Mert’in planı ailesinden intikam almak olacaktır.

