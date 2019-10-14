Kağıt gibi incecik olan binanın ilginç hikayesi!

Şehirlerdeki hızla artan nüfus, insanların konut ihtiyacının karşılanması konusunda büyük bir sorun haline geldi. Ev tasarımları malzemelerin pahalı olması sebebiyle yatak değil de dikey olarak uygulanmaya başladı. 1950'li yıllarda Beyrut'ta inşa edilen 60 cm genişliğindeki bu incecik bina, görenleri hayret düşürüyor. İşte Beyrut'un en ince binasının hikayesi...

BİNANIN İSMİ 'KİN'

Bina, Arapça “Kin” anlamına gelen Al Ba’sa ismiyle biliniyor. Neredeyse bir duvar gibi görünen binanın bu ismi almasının sebebi tarihinde gizli. Bölgede yaşayan insanların çok iyi bildiği hikayeye göre bina 1950’li yıllarda iki kardeş arasında yaşanan kavganın ardından yapılmış. İşte o hikaye...



