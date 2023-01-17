Kağıthane'de araçtan dizüstü bilgisayar çalan zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi'nde 13 Ocak'ta park halindeki bir otomobilin sol arka camı kırılarak yaklaşık değeri 15 bin lira olan dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Başka bir araç içinden çekilen hırsızlık anına ait cep telefonu görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını V.K. (42) isimli kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Çalışmaların devamında ekipler, Sultan Selim Caddesinde şüpheliyi çaldığı dizüstü bilgisayarla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, "kasten öldürme" başta olmak üzere 8 farklı suçtan 13 suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

