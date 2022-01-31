Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Sorgun Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında evdeki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Gecekondunun sahibi fenalık geçirirken gecekondu yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.



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