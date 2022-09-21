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Kağıthane'de ilişkisi olduğu kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan bekçinin müebbet hapsi istendi

21.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de ilişkisi olduğu kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan bekçinin müebbet hapsi istendi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 2 yıldır birlikte olduğu Nurgül Altıntaş'ı bir parkta silahla ateş ederek 10 kurşunla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan bekçi Eyüp Doğan'ın, "Aldatılıyordum" savunmasını inandırıcı bulmayan savcılık, müebbet hapis istedi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Doğan ile avukatları katıldı.

Maktul Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Aktaş ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada sanığın savunması alındı.

Maktul ile aralarındaki yazışmaları ve ses kayıtlarını mahkeme heyetine sunan sanık, maktul tarafından aldatıldığını ileri sürdü.

Sanığın savunması sırasında maktul hakkında kullandığı ifadelere, izleyiciler sırasında oturan ve sonradan maktulün eniştesi olduğu öğrenilen kişi, tepki gösterince salondan çıkarıldı.

Maktulün başka erkeklerle de yazıştığını öne süren sanık, bu kişilerin tanık olarak dinlenmesi talebinde bulundu ancak heyet yargılamaya etki etmeyeceğini değerlendirerek bunu reddetti.

Olayla ilgili önceki celse çağrılan tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Mütalaada, sanık ile maktul arasında 2 yıldır gönül ilişkisi bulunduğu, olay günü maktulün nerede olduğunu öğrenmeye çalışan sanığın adresi tespit etmesi üzerine Mecidiyeköy'de maktulle buluştuğu anlatıldı.

Sanığın, kiraladığı araçla maktulle yola çıktıkları, arabada tartıştıkları, sonrasında da Kağıthane'de bir parka gittikleri ifade edilen mütalaada, sanığın bu parkta maktule silahla 10 el ateş ederek ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Mütalaada, sanığın suçunu reddetse de savunmasında sinir krizi geçirerek maktulü öldürdüğünü kabul ettiği belirtilirken, maktulün sanığı aldattığı şeklindeki savunmayı suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildi.

Suçun "haksız tahrik" altında işlediğine dair delil bulunmadığı bildirilen mütalaada, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşma, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.

- Olayın geçmişi

Kiralık bir araçla 25 Eylül 2021'de akşam saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'na gelen 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş ile Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçi Eyüp Doğan arasında tartışma çıkmıştı.

İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle üzerindeki tabancayı çıkaran bekçi, ateş ettiği Altıntaş'ı ağır yaralamış, sonrasında da kaçmıştı.

Doğan'ın silahından çıkan 10 kurşunla yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken, güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamıştı.

Tutuklanan Doğan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca hazırlanan iddianamede, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eyüp Doğan

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