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Kağıthane'de park halindeki otobüse silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli yakalandı

16.03.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de park halindeki otobüse silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de park halindeki özel halk otobüsüne silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi'nde saat 06.20 sıralarında park halindeki, içerisinde yolcu olmayan İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemede, kimliği belirlenen şüpheli Ö.G'nin aracıyla olay yerine gelerek bir süre beklediği, otobüse ateş ettikten sonra aracıyla uzaklaştığı, saldırıda da otobüsün ön camına 5 mermi isabet ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Ö.G'nin ifadesinde, olayı otobüs sahibi F.G. ile aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Hakkında "silahla tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlarından işlem yapılan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı

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