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Kağıthane’de üniversite öğrencileri için eğitim yardımı başvuruları başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.10.2020 16:00 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesi’nin öğrencilere verdiği 850 TL’lik eğitim yardımı için başvurular başladı.Eğitim alanında yaptığı yatırım ve desteklerle öğrenci ve velilerin yanında olan Kağıthane Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencileri bu yıl da unutmadı.Öğrencilere dönem içinde bir defaya mahsus sağlanacak 850 TL’lik maddi destek için başvuru şartları ve istenen belgeler belediyenin www.kagithane.istanbul adlı internet sitesinde açıklandı.

Kağıthane’de üniversite öğrencileri için eğitim yardımı başvuruları başladı

Kağıthane Belediyesi’nin öğrencilere verdiği 850 TL’lik eğitim yardımı için başvurular başladı.

Eğitim alanında yaptığı yatırım ve desteklerle öğrenci ve velilerin yanında olan Kağıthane Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencileri bu yıl da unutmadı.
Öğrencilere dönem içinde bir defaya mahsus sağlanacak 850 TL’lik maddi destek için başvuru şartları ve istenen belgeler belediyenin www.kagithane.istanbul adlı internet sitesinde açıklandı. Buna göre başvuruda bulunacak üniversite veya yüksek lisans öğrencilerinin kendisi, anne veya babasından en az bir kişinin Kağıthane sınırlarında ikamet etmesi, öğrencinin İstanbul dışında 4 yıllık devlet üniversitesinde okuması, sınıf tekrarı yapmamış olması, ailede kişi başına düşen gelirin net bin 950 TL üzerinde olmaması gerekiyor.

"Gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatlarında her zaman yanlarındayız’’
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili olarak; ’’Pandemi nedeniyle her ne kadar öğrencilerimiz uzaktan eğitim görse de; yine kira ödemeye, kitap ve kırtasiye araçlarını alıp kullanmaya devam ediyorlar. Okula gidemeseler de sosyal hayatın içindeler. Onların bu ihtiyaçlarını görmezden gelemezdik. Bu yıl da eğitim yardımlarımızla öğrencilerimize ve ailelerine destek oluyoruz. Öğrencilerimiz en verimli çağlarında maddi mazeretlerle hiçbir konudan geri kalmamalılar. Gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatlarında her zaman yanlarındayız’’ diye konuştu.
Öğrenciler 23 Ekim 2020 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler. Detaylı bilgi içinse belediyenin 0212 321 40 40 numarasından bilgi alınabilecek. Belediyenin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunan öğrencilerin ayrıca gerekli evraklarını, belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne gelerek teslim etmeleri gerekiyor.

Kağıthane’de üniversite öğrencileri için eğitim yardımı başvuruları başladı

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