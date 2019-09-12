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Kaharamanmaraş'ta üretildi: Önce beyazı, sonra siyahı şimdi de yeşili var

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.09.2019 15:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli Maraş dondurmasının artık salatalıklı çeşidi raflarda yerini aldı.

Kaharamanmaraş'ta üretildi: Önce beyazı, sonra siyahı şimdi de yeşili var

Geçtiğimiz günlerde kömür karası siyah inci adıyla üretimi yapılan ve ülke genelinde yoğun ilgiyle karşılanan Maraş dondurma çeşitlerine bir yenisi daha eklendi. Salatalıklı dondurma, siyah inci ile birlikte 7 ülkede 72 bin noktada satışa sunuldu.

Keçi sütü, salep ve şekerin birleşimiyle ustaların marifetli elleriyle vatandaşların hizmetine sunulan Maraş dondurması artık rengarenk. Maraş’ın gülü (beyaz), siyah inci (kömür karası) ve salatalık (yeşil) rengiyle satışa sunulan dondurma çeşitleri hakkında bilgi veren Alpedo Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, an itibariyle salatalık dondurmaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

7 ÜLKEDE 72 BİN NOKTADA SATIŞA SUNULDU

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Yeni çeşit hakkında bilgi veren Kervancıoğlu, "Bugün çok güzel bir ürün çıkarttık. Maraş’ın gülü, siyah incinin ardından salatalıklı dondurmasını çıkardık. 4 aylık AR-GE çalışmamızın ardından çıkardık. Neticede şehrimize ve ülkemize çok güzel bir ürün kazandırdık. Dondurmanın faydası anlatılmakla bitmiyor. Salatalıklı dondurmamız ise, yüzde 30 salatalık sütünden yüzde 70’de keçi sütünden geliştirdiğimiz ilk gün olmasına rağmen yoğun ilgi görüyor. Yine diğer çeşitlerimizde olduğu gibi salatalıklarımız Türkoğlu ilçesinde organik olarak yetişiyor. Bilindiği üzere Kahramanmaraş dondurmamız doğal bir dondurma. Bunun ikisini birleştirdiğimizde harika bir ürün çıktı. Yeni çeşidimizi buradan herkese tavsiye ediyorum. Salatalık bilindiği üzere hazmı kolaylaştırır, insanların kilo dengesini koruyor. Yeni çeşidimizi 7 ülkeye, 72 bin noktamıza hızlı bir şekilde yayacağız. Türkiye’de her vatandaşımız bu ürünü tatmış olacaklar. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

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Salatalıklı dondurmayı tadan vatandaşlar ise, yeni çeşidi çok beğendiklerini ifade ederek işletme sahiplerine teşekkür ettiler

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