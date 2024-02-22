Kahkaha dolu gecelere davetlisiniz! En yeni oyunlar ve sevilen stand-up gösterileri burada

Tiyatro tutkunlarının kalbinde taht kuran en yeni oyunları, sevilen stand-up gösterilerini sizin için bir araya getirdik. Enver Aysever ile Radikal Tahammülsüz'den Müfit Can Saçıntı ile İtiraz Ediyorum'a, Fırat Sobutay ile 4 Köşe Komedi'den Ödüllü gösteri Yan Rol'a kadar, seyircilerinden tam not alan gösterimler burada sizleri bekliyor. Kendinize ve sevdiklerinize heyecan ve kahkaha dolu bir kültür ve sanat deneyimi hediye etmek isterseniz acele etmeli, biletler tükenmeden yerinizi ayırtmalısınız. Siz okurlarımıza özel, "mynet" indirim kodu ile Fırat Sobutay ile 4 Köşe Komedi'yi de %20 indirimle alabilirsiniz.

1. Enver Aysever ile: Radikal Tahammülsüz

Etkinlik Tarihi ve Saati: 22 Şubat Perşembe, 20.00; 15 Mart Cuma, 20:30; 21 Mart Perşembe, 20:30; 22 Mart Cuma, 20.30

Etkinlik Yeri: Bilkent Sahne - Bilkent Center; Mall Of İstanbul Moi Sahne; Ataköy Yunus Emre KM Müşfik Kenter Sahnesi; Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Yaş Sınırı: 13+

Oyun Süresi: 80 dakika

Oyuncu kadrosu: Enver Aysever, Alev Şengül, Didem Çimen, Elvan Torun,Esra Kaptan,Güneş Yüzak, Nurevşan Kırçiçek, Özgür Akbaba, Tarkan Koç

Enver Aysever ve Haluk Polat'ın Ferhan Şensoy'un anısına kurguladığı Radikal Tahammülsüz; 80’lerden günümüze Türkiye’nin toplumsal yaşamını hicvediyor. İzleyiciyi adeta bir zaman tünelinde yolculuğa çıkaran gösteri, her dönemin değişmeyen radikal gerçeklerini gün yüzüne çıkarıyor. Dünle bugünü, müzikle dansı birleştiren, kabare geleneğiyle müzikali iç içe geçiren, renkli, lafı kahkahası bol bu gösterinin en eğlenceli yanlarından biri de Tahammülsüzler Korosu! Sazlı, sözlü, şenlikli bir dünyanın kapılarını aralayan Tahammülsüzler Korosu, yalanlara tahammülün olmadığı bir dünya resmediyor.

2. Müfit Can Saçıntı'dan: İtiraz Ediyorum

Yaş Sınırı: 12+

Süre: 1 saat 35 dakika

Mandıra Filozofu filmleriyle tanınan Müfit Can Saçıntı, “İtiraz Ediyorum” isimli, canlı müzikli tek kişilik güldürüsüyle bu kez karşımızda! Seyirciyi güldürürken düşündürmekle kalmayan aynı zamanda eğlendirirken de düşündüren Müfit Can Saçıntı, filmlerindeki eğlenceli kapitalist sistem eleştirisini gösterisinde de sürdürüyor. Evlilikten eğitim sistemine, çalışma hayatından reklamlara kadar pek çok konuda seyirciyi ters köşe yapan “İtiraz Ediyorum" oyununun canlı müziklerini Derman Çinkılıç ve Ersin Kızılkaya yapıyor.

İtiraz Ediyorum; Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ'da mayıs ayına kadar gösterimlere devam edecek.

3. Kahkaha tufanına hazır olun: Fırat Sobutay ile 4 Köşe Komedi

Etkinlik Tarihi ve Saati: 23 Şubat Cuma, 20.30

Etkinlik Yeri: İstanbul, Torium Sahne

Yaş Sınırı: +18

Süre: 90 dakika

Gülme garantili stand-up gösterisi "4 Köşe Komedi"; Fırat Sobutay'ın sunumuyla Eda Özyurt, Oktay Şenol, Berkan Aytekin ve Bayram Oğuz Güngör'ün anlatımlarıyla izleyicilere kahkaha tufanı yaşatıyor. Fırat Sobutay, bu şovu sadece bir moderatör olarak değil, aynı zamanda sahnedeki komedyenlerle birlikte bir şovmen olarak üstleniyor. 23 Şubat 2024 Cuma akşamı için bir planınız yoksa "4 Köşe Komedi" ile gününüzü eğlenceyle taçlandırmaya ne dersiniz? Üstelik bu etkinlik için "mynet" indirim kodunu kullanarak %20 indirimle biletinizi alabilirsiniz.

4. Ödüllü gösteri: Yan Rol

Etkinlik Tarihi ve Saati: 26 Şubat Pazartesi, 20.30

Etkinlik Yeri: İstanbul, Torium sahne

Yaş Sınırı: +12

Süre: 70 dakika

Bir kadının yaptığı meslekle, en yakın arkadaşlarıyla ve ailesiyle yüzleşme hikâyesini anlatan "Yan Rol"; 4 ödüle sahip bir oyun. Yılın Kadın Komedi Oyuncusu ödülüne sahip Merve Polat'ın oynadığı oyunda, her zaman arkadaş kontenjanında görülen, kendi hayatında bile esas kızın arkadaşı olarak konumlanan bir kadın oyuncu karşımıza geliyor ve hikâyesini paylaşıyor. Alamadığı rolleri,en yakın arkadaşıyla, babasıyla, annesiyle olan ilişkisini, toplum baskısını sorgulayan Merve Polat, bu hikayede bu kez yan rol değil, kendi hikâyesinin kahramanı oluyor.

5. Oktay Şenol ile: Stand-up Dozu

Etkinlik Tarihi ve Saati: 25 Şubat Pazar, 21.00

Etkinlik Yeri: Antalya, Simurg Konyaaltı

Haftalık stand-up dozu almak isteyenler buraya! Sokakta yaptığı stand-up gösterileri ve sosyal medya skeçleriyle tanıdığımız Oktay Şenol'un "Stand-up Dozu" gecesinde buluşmaya ne dersiniz? Eğlenceli anlar yaşamak ve günlük hayatın absürtlüklerine birlikte gülmek isteyenlerin kaçırmaması gereken bu gösteri, hem güldürüyor hem düşündürüyor. Oktay Şenol'un sıra dışı bakış açısı ve mizahi yeteneğiyle harmanladığı bu gösteriyi kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

6. Kadınlar Günü Özel Stand-up Partisi: Komik Kadınlar

Etkinlik Tarihi ve Saati: 8 Mart Cuma, 20.00

Etkinlik Yeri: Ankara, Route Sahnesi

Dünya Kadınlar Günü'nü harika bir etkinlikle kutlamaya ne dersiniz? Üç muhteşem kadın komedyen Eda Özyurt, Rüya Aslangül ve Ümmühan Özden'in eğlendirirken düşündüren stand-up gösterisi İtiraz Ediyorum; sizi mizah ve eğlence dolu bir yolculuğa çıkaracak. Kendini; gündüzleri yaratıcı drama ve yoga eğitmeni, akşamları komedyen olarak tanımlayan Eda Özyurt, sahnede “Uyanan Güzel” Stand-up gösterisi ile “uyanana kadar başına gelenleri” anlatıyor. Lafazans stand up ekibinden Rüya Aslangül, "Rüya'nda mı Güldün?" gösterisiyle seyircilerle buluşurken kısa bir süre önce stand-up yolculuğuna başlıyan Ümmühan Özden de çarpıcı ve ezber bozan tarzıyla sizleri kahkaha tufanına boğuyor.







