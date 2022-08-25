MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kahkaha ikonu Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi! "Hiç yaşlanmayan kadın"

Kahkaha ikonu Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi! "Hiç yaşlanmayan kadın"

25.08.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekran önü projeleri ve tavırlarıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Saba Tümer, bir süredir tatil pozlarını paylaşıyor. Kahkaha ikonu Tümer, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Kahkaha ikonu Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi! "Hiç yaşlanmayan kadın"

Sunucu ve gazeteci olan Saba Tümer son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başladı. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Tümer, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

TEKNEDE UZANARAK POZ VERDİ

51 yaşındaki Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi.

Kahkaha ikonu Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi!

Tümer'in o pozuna takipçileri, "Hiç yaşlanmayan kadın", "Harikasın" gibi yorumlar yaptı.

Kahkaha ikonu Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi!

Tümer, eğitimini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde aldı.

Kahkaha ikonu Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi!

Kariyeri boyunca birçok programın sunuculuğunu üstlendi.

Kahkaha ikonu Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi!

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Kahkaha ikonu Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi!

Kahkaha ikonu Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi!

Kahkaha ikonu Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi!

Kahkaha ikonu Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi!

Kahkaha ikonu Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkıcı Gülşen olayında son durum nedir? Gülşen tutuklandı mı?Şarkıcı Gülşen olayında son durum nedir? Gülşen tutuklandı mı?
Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayıKazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı
Anahtar Kelimeler:
Sunucu Saba Tümer alti yaşında ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi de ortaya çıktı

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi de ortaya çıktı

Okan Buruk'u şaşırtan transfer!

Okan Buruk'u şaşırtan transfer!

Zaporijya Nükleer Santrali'nde alarm

Zaporijya Nükleer Santrali'nde alarm

Küslerdi! Apar topar İbrahim Tatlıses'in yanına koştu

Küslerdi! Apar topar İbrahim Tatlıses'in yanına koştu

Galatasaray'da Cicaldau gidiyor ama servet kazandırıyor!

Galatasaray'da Cicaldau gidiyor ama servet kazandırıyor!

Yüzüne bıçakla saplandı, saatlerce öyle bekledi! 6 saatte çıkarıldı...

Yüzüne bıçakla saplandı, saatlerce öyle bekledi! 6 saatte çıkarıldı...

İlginizi Çekebilir

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.