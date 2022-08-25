Kahkaha ikonu Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi! "Hiç yaşlanmayan kadın"

Sunucu ve gazeteci olan Saba Tümer son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başladı. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Tümer, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

TEKNEDE UZANARAK POZ VERDİ

51 yaşındaki Saba Tümer teknede uzanarak poz verdi.

Tümer'in o pozuna takipçileri, "Hiç yaşlanmayan kadın", "Harikasın" gibi yorumlar yaptı.

Tümer, eğitimini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde aldı.

Kariyeri boyunca birçok programın sunuculuğunu üstlendi.

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...





