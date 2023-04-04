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Kahramankazan Belediyesi Doğanşehir’de iftar çadırı kurdu

04.04.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramankazan Belediyesi tarafından Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesinde kurulan iftar çadırında günlük 4 bin depremzedeye hem iftarlık hem sahurluk dağıtıyor.

Kahramankazan Belediyesi her yıl ilçe merkezinde kurduğu iftar çadırını bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Malatya’ya kurdu. Malatya’nın Doğanşehir Belediyesine 35 kilometre mesafede bulunan ve 4 bin kişinin yaşadığı Erkenek Beldesi’nde açılan iftar çadırında, Ramazan ayının manevi havası yaşatılmaya çalışılırken iftar sonrası Hacıvat Karagöz, palyaço gösterileri gibi çeşitli sahne oyunlarıyla da bölge sakininin üzerindeki depremin olumsuz izleri silinmeye çalışıyor.

Depremin ilk günlerinden itibaren tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber eden Kahramankazan Belediyesi, Malatya’nın Doğanşehir İlçesinde bulunan Erkenek Mahallesi’nde iftar çadırı açarak günlük ortalama 4 bin kişiye iftarlık ve sahurluk ikramlarda bulunuyor. Kahramankazan Belediyesi’nin bu hizmeti vatandaşlardan ve hayırseverlerden de büyük destek görüyor. Kahramankazanlı hayırseverlerin de iftarlık ikramı desteğinde bulunduğu Erkenek için belediye tüm imkanlarını seferber etti. Belediye Başkan yardımcılarının ve birim müdürlerinin dönüşümlü görev aldığı Erkenek’te vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

“DEVLET YOK DİYENLER GELSİN BURADA DEVLETİ GÖRSÜNLER. BAŞINDAN BERİ DEVLET HEP BURADA”

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, devletin ilk gününden bu yana her zaman bölgede olduğunu ifade ederek, ”Sivas Belediye Başkanı, Sivas Valisi koordinatör olarak atandı. Sancaktepe Belediyesi kardeş belediye olarak gönderildi. Devlet yok diyenler gelsin burada devleti görsünler. Başından beri devlet hep burada. Şu anda Kahramankazan Belediyesi ile beraberiz. Acılarımızı en yoğun hissettiğimiz Erkenek Mahallesindeyiz. Kahramankazan Belediyesi oradan buraya gelmiş, en büyük çadırı kurmuş, ekibini ve aşçılarını getirirmiş. Erkenek gibi en büyük mahallemizin tamamına yemek veriyor. Ramazan boyunca da vermeye devam edecek. Belediye Başkanımız Serhat Oğuz’a ve hayırsever iş adamlarına teşekkür ederim. Ak Parti’li belediyeler her yerde aynı hizmeti veriyor. Devletin yetersiz olduğunu söyleyenler yardım eden her kurum ve kuruluşa ihanet ediyorlar. Doğanşehir Belediye Başkanı olarak beni hiçbir CHP’li belediye aramadı. Buraya geldiklerini biliyorum ama beni arayıp da ihtiyacımı soran kimse olmadı. Bizim için tüm partililerin hepsi bir, hepsi aynı. Bir tane CHP’li belediye başkanı Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’u aradım diyorsa ben sözlerimi geri alıyorum” ifadelerini kullandı.

“BU YARALARI SARMANIN MÜCADELESİNİ HEP BİRLİKTE VERİYORUZ”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yüreklerin deprem bölgesinde attığını vurgulayarak, “Bu yaraları birlikte saracağız. Burada kardeşlerimiz burada depremi yaşadılar ama bunun acısını hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Bu yaraları sarmanın mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Kahramankazan’da da 3 bin 500 depremzede kardeşimizi misafir ediyoruz. 972 evimizle vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak evlerini istedik ve depremzede kardeşlerimizi evlere yerleştirdik. Hz İbrahim’in ateşine su taşıyan su misali safımız belli olsun. Bizim safımız belli, yüreğimiz burada atıyor” dedi.
Belediyenin çalışmalarını yerinde inceleyen ve Erkeneklilerle iftarda buluşan Kahramanakazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve Erkeneklilere iftarlık ikramda bulunan Kahramankazanlı hayırsever işadamı Paşa Sümer ve Ak Partili Belediye Meclis Üyesi Muammer Sarıkaya eşlik etti. Yıkılan binalar arasında gezen heyet daha sonra AFAD tarafından kurulan çadır kentte kalan ailelere misafir oldu. Kahramankazanlıların bu yıl için ayırdıkları fitre ve zekatlarını da Sosyal Yardım İşleri Müdürü tarafından depremzede ailelere teslim etti.

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