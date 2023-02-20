YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş depreminde, şehit oğlunun adının yaşatıldığı apartmanda hayatını kaybetti

Kahramanmaraş depreminde, şehit oğlunun adının yaşatıldığı apartmanda hayatını kaybetti

20.02.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde şehit annesi Kadriye Yılmaz, 1993’te şehit olan oğlu Astsubay Zafer Yılmaz’ın adının yaşatıldığı apartmanın enkazında hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş depreminde, şehit oğlunun adının yaşatıldığı apartmanda hayatını kaybetti

13 Temmuz 1993 yılında Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Yeni Doğan Karakolu’na teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Zafer Yılmaz’ın adı, annesi Kadriye Yılmaz’ın yaşadığı apartmana verildi. Yaklaşık 20 yıl önce şehit düşen evladının acısını unutamayan şehit annesi Kadriye Yılmaz, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve şehit oğlunun adının yaşatıldığı binanın enkazında kaldı. Depremden 6 gün sonra cenazesine ulaşılan şehit annesinin cansız bedeni enkazdan çıkarılarak defnedildi.

’’HASRETİNİ ÇEKİYORDU, OĞLUNA KAVUŞTU’’

Şehit annesinin komşularından Zeynep Yiğitoğlu, şehit annesi Kadriye Yılmaz’ın yıllardır şehit oğlunun hasretiyle yaşadığını, depremde ise şehit oğluna kavuştuğunu ifade etti. Yiğitoğlu, ’’Astsubay Şehit Zafer Yılmaz, 13 Temmuz 1993 yılında şehit olmuştu. Annesi de isminin verildiği apartmanda yaşıyordu. Depremde apartman yıkılınca şehidin annesi de enkaz altında kaldı, vefat etti. Şehit annesi, çok iyi, sessiz, kendi halinde bir kadındı. Yalnız başına yaşayan bir teyzeydi. Çocuğu şehit olduktan sonra çok üzülüyordu. Onun hasretiyle yaşıyordu. En sonunda da enkaz altında can verdi, evladına kavuştu’’ dedi.
Şehit Zafer Yılmaz Apartmanı’nda yakınları vefat edenlerden Ali Osman Yiğitoğlu, "Annesi şehit oğlunun hasretini çekmişti, çok özlüyordu. Bir hafta önce de şehit annesi enkazın altında hayatını kaybetti. Bu acı hepimizin’’ diye konuştu.
Öte yandan yıkılan apartmanda şehidin ve şehit annesinin eşyaları da hurdaya dönerken, şehit ve annesinden ise geriye Türk Bayrağı kaldı. Enkazdan çıkarılan Türk Bayrağı ise enkazın yanında bulunan bir iş yerinin girişine asıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enkazın ‘kurtarıcı kadınları’Enkazın ‘kurtarıcı kadınları’
İzmir'de ağırlanan depremzedeler için market açıldıİzmir'de ağırlanan depremzedeler için market açıldı
Bolu'da gönüllüler depremzedeler için kıyafet dikiyorBolu'da gönüllüler depremzedeler için kıyafet dikiyor
Anahtar Kelimeler:
deprem

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:09
Öğle
12:51
İkindi
15:54
Akşam
18:23
Yatsı
19:38
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.