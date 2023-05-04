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Kahramanmaraş depreminde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu

04.05.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören Göksun ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin minaresine leylekler yuva yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 11 ili etkileyen depremlerde Cumhuriyet Mahallesi'nde 1922 yılında yaptırılan tarihi Ulu Cami de ağır hasar aldı.

İlkbaharla kente gelmeye başlayan leyleklerden bir çift, caminin şerefesi yıkılan ve hasar gören minaresine yaz aylarını geçirmek için yuva yaptı.

Burada yumurtadan çıkan 3 yavrusu ile leyleklere, cami etrafındaki esnaf göz kulak oluyor.

Cami yanında oto döşeme dükkanı bulunan Semih Erdem, AA muhabirine, Ulu Cami'nin minaresinin yıkılan bölümüne leyleklerin yuva yapmasının mahalleye güzellik kattığını ifade eden Erdem, "Allah'ın bir hikmeti. Onlar da bize bir komşu oldu, moral oldu. Yavruları da çıktı. Yıkılan bir yere geldi yuva yaptı. Orada çocukları oldu. Hepimizin maskotu oldular." diye konuştu.

LEYLEKLER KENT SAKİNLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Mahallenin eski muhtarı Cihangir Koyuncu da görüntünün güzel olduğunu ancak depremlerde tarihi caminin zarar görmesinin kendilerini üzdüğünü belirtti.

Koyuncu, leylekleri gören bazı vatandaşların şaşırdığını, fotoğraf ve video çektiğini anlattı.

Esnaf Serhat Çakar da leyleklerin 1 ay önce minareye yuva yapmaya başladığını, onları görünce mutlu olduğunu ifade etti.

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