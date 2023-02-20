Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 6 bin 212 artçı sarsıntı meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 41 bin 20 oldu.

Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 19 bin 436 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Deprem bölgelerinde AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans, yerel güvenlik ve destek ekipleri ile gönüllüler ve saha personelinden toplam 245 bin 198 kişi bulunuyor.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 681 araç sevk edildi.

Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı helikopter ve uçaklarla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü" üzerinden 11 bin 907 sorti yapıldı.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görevlendirildi.

216 BİN 166 ÇADIRIN KURULUMU TAMAMLANDI

Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelere bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sevk edilen 216 bin 166 çadırın kurulumu tamamlandı.

Afet psikososyal destek çalışmaları kapsamında 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Deprem bölgesinde 469 bin 63, deprem bölgesi dışında 168 bin 967 olmak üzere toplam 638 bin 30 kişiye psikososyal destek verildi.

