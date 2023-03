Kahramanmaraş sanayisindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kentte zarar gören fabrika ve işletmeler için Kahramanmaraş Ticaret Borsası toplantı salonunda İstanbul Teknik Üniversitesinden gelen heyetle bir araya gelen iş insanları, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMSTO) Başkanı Mustafa Buluntu, toplantı sonrasında AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın önemli bir sanayi şehri olduğunu söyledi. Depremin ardından kentteki birçok fabrika ve işletmenin zarar gördüğünü ifade eden Buluntu, yaraların sarılması amacıyla hızlıca çalışmalara başladıklarını aktardı.

Yetkili kurumlarca hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Buluntu, "Kahramanmaraş'ta özellikle sanayi tesislerimiz ve küçük sanayi sitemizle alakalı ayrı ayrı hasar tespit çalışmalarını yaptırıyoruz. Kahramanmaraş üretim üssü ve sanayi kentiydi. Birçok organize sanayi bölgelerimiz olmak üzere sanayi tesislerimizde ciddi hasarlar var." dedi.

Hem binalarda hem de içindeki makinelerde hasarlar olduğunu anlatan Buluntu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili tüm bakanlıkların yetkilileriyle toplantı yaptıklarına işaret ederek şöyle devam etti:

"Sonunda bir yol haritasına yavaş yavaş yaklaştık. Sanayi tesislerimizi ayrı bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Gerek güçlendirme gerekse yapılacak önlemlerle hızlı faaliyete geçme açısından ciddi teknik ekipler kuruldu. Az önce teknik bir ekiple toplantımızı yaptık. İnşallah tekrar Kahramanmaraş'ın üretiminin tekrar faaliyete geçmesi için de elimizden gelen tüm çaba ve gayreti sarf ediyoruz."

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı da Kahramanmaraş'ın tekstil, metal mutfak eşyası, kuyumculuk ve dondurma alanında önemli bir şehir olduğunu hatırlattı.

İş insanları olarak Kahramanmaraş'ı tekrar ayağa kaldırma kararı aldıklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti:

"Bu şehir kadim bir şehir. Biz ilk 10 gün bir panik yaşadık ama cenazelerimizin yüzde 90'ını alınca sanayicilerle tekrar oturduk. Bu şehri ayağa kaldırmak için karar çıktı, savaşma kararı çıktı. Yani savaşıp bu şehri ayağa kaldırmak istedik. Burada sadece tekstil değil, yüzde 80 civarında çelik sektörü çok büyük. Kuyumculuk sektörü çok büyük. Bayan ayakkabısı konusunda çok ciddi bir üretim var burada. Biz tekrardan bu şehri ayağa kaldırmaya arkadaşlarımızla söz verdik. Tabii bizim arkamızda Cumhurbaşkanı'mız var. Biz üçüncü gün KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu Bey'le, Cumhurbaşkanı'mızla görüştük. Biz kendisinin yanındayız kendileri de bizim arkamızda olduğunu söylediler. Bu şehri beraber ayağa kaldıracağımıza söz verdik. Hasar tespitleri şu an hala devam ediyor. Sağ olsun bütün bakanlarımız bizimle beraberler. Her an arıyorlar. Her an konuşuyoruz."