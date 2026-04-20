Kahramanmaraş’ta acı günün ardından okullarda ilk ders: Öğretmen ve öğrenciler anıldı

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından verilen 4 günlük aranın sona ermesiyle öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı sonrası 4 günlük tatilin ardından öğrenciler yeniden okullara döndü.

Öğrenciler saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına ellerini semaya açıp dua etti.

SALDIRI SONRASI EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 8 öğrenci, 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, saldırgan öğrenci de ölmüştü.

KENTTE EĞİTİM VE ÖĞRETİM YENİDEN BAŞLADI

Yaşanan olay sonrası kentte eğitim ve öğretime verilen aranın ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

Olay sonrası Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri öğlenci olarak Şehit Tebernuş Ortaokulu'nda eğitimlerini görecek. Aynı okulun öğrencileri ise sabahçı olarak eğitimlerini devam ettirecek.

ŞEHİT ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER ANISINA ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Bugün Şehit Tebernuş Ortaokulu'nda şehit öğrenci ve öğretmenler anısına anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan program Kur'an tilaveti ile devam etti.

Okul bahçesinde öğrenciler yapılan dualara hep birlikte 'amin' dedi. Program sonrası öğrenciler sınıflarına geçerek ders başı yaptı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

