Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor

Samsun AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, AA muhabirine, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de yıkımlara neden olduğunu söyledi.

AFAD olarak Osmaniye'de yıkılan binalardaki vatandaşların kurtarılması için 4 araç 12 arama kurtarma personeli gönderdiklerine işaret eden Uçarlı, bölgenin ihtiyacına göre ekip sayısını arttıracaklarını dile getirdi.

KASTAMONU

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kastamonu UMKE'den 3 ekipte 11 kişi deprem bölgesine hareket etti.

Bölgenin ihtiyacına göre ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

Türk Kızılayı ise bölgeye bir mobil mutfak aracı ile 2 personel sevk etti.

Öte yandan Tokat, Amasya, Sinop, Çorum ve Çankırı'dan ise 5 araç ile 41 kişilik arama kurtarma teknisyeni deprem bölgesine gönderildi.

