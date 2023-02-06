YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor

Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor

06.02.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Samsun ve çevre illerden bölgeye 13 araç 64 kişilik ekip gönderildi.

Samsun AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, AA muhabirine, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de yıkımlara neden olduğunu söyledi.

AFAD olarak Osmaniye'de yıkılan binalardaki vatandaşların kurtarılması için 4 araç 12 arama kurtarma personeli gönderdiklerine işaret eden Uçarlı, bölgenin ihtiyacına göre ekip sayısını arttıracaklarını dile getirdi.

KASTAMONU

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kastamonu UMKE'den 3 ekipte 11 kişi deprem bölgesine hareket etti.

Bölgenin ihtiyacına göre ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

Türk Kızılayı ise bölgeye bir mobil mutfak aracı ile 2 personel sevk etti.

Öte yandan Tokat, Amasya, Sinop, Çorum ve Çankırı'dan ise 5 araç ile 41 kişilik arama kurtarma teknisyeni deprem bölgesine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandıSamsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandı
Kayseri’de büyük deprem paniğiKayseri’de büyük deprem paniği
Ereğli Belediyesinden deprem bölgesine yardımEreğli Belediyesinden deprem bölgesine yardım
Anahtar Kelimeler:
deprem Çorum Amasya Çankırı Kastamonu Kahramanmaraş Samsun Sinop Osmaniye

Samsun Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:54
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:26

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Salı

Bengi Eczanesi
Ilkadim
Yeni Çiftlik Eczanesi
Ilkadim
Hasköy Malkoç Eczanesi
Canik
Pekşen Eczanesi
Atakum
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.