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Kahramanmaraş’ın "Sıradışı" dergisi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 13.03.2020 15:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta girişimci iş kadını ve gazeteci Pınar Yüzbaşıoğlu, 4’üncü sayısını çıkarttığı "sıradışı" isimli dergisi ile Kahramanmaraş’ı ulusala taşıdığını söyledi.Yüzbaşıoğlu Kahramanmaraş’ın tanıtımının yetersiz olduğu için dergi çıkarttığını belirterek, “Ben gazeteci bir aileden geldiğim için önceleri gazeteyle ilgilendim ve 6 yıldır da Kahramanmaraş’tayım.

Kahramanmaraş’ın "Sıradışı" dergisi

Kahramanmaraş’ta girişimci iş kadını ve gazeteci Pınar Yüzbaşıoğlu, 4’üncü sayısını çıkarttığı "sıradışı" isimli dergisi ile Kahramanmaraş’ı ulusala taşıdığını söyledi.
Yüzbaşıoğlu Kahramanmaraş’ın tanıtımının yetersiz olduğu için dergi çıkarttığını belirterek, “Ben gazeteci bir aileden geldiğim için önceleri gazeteyle ilgilendim ve 6 yıldır da Kahramanmaraş’tayım. İnsan ister istemez gazeteye merak sarıyor. Kahramanmaraş’ın Türkiye’deki algısını değiştirmek için adı üstünde sıradışı dergi çıkartmaya karar verdim. İçerisinde spordan sanata her şey var. Amacımız Kahramanmaraş’ı güzel tanıtmak. Derginin 4’üncü sayısını çıkarttık ve kapağında sanatçı Kıraç var. Neden Kıraç? Çünkü Kıraç, Kahramanmaraşlı bir sanatçı" dedi.

"İlk ödülümüzü aldık"
Derginin ilk ödülünü aldığını söyleyen Yüzbaşıoğlu, derginin daha çok kişiye ulaşması için 10 bin adet basıldığını söyledi.
Okurlardan olumlu tepkiler aldığını ifade eden Yüzbaşıoğlu, “Derginin içeriğinde kente dair her şeye yer veriyoruz. Dergimizi mümkün olduğu kadar bölgesel olarak dağıtmaya çalışıyoruz ve büyükşehirlere gönderiyoruz. Amacımız ulusal olmak ve önemli alışveriş merkezlerinde dergimizi görmek istiyoruz. Biz dergiyi ilk çıkarttığımızda dediler ki, ‘her şey artık internette var ve cep telefonuyla insanlar her şeye ulaşabiliyor’ insanların ulaşamadıklarına yer vermek istiyoruz dergide. Okuyucularımızdan da gayet güzel tepkiler alıyoruz. 10 bin baskı yaptırıyoruz ve her yere dağılıyor. İnsanlar dergimizi İstanbul’da dahi gördüklerini söylüyorlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde de kadın girişimci olarak dergi adına ödülümüzü aldık" diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın

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