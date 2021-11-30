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Bu sucuk bildiklerimize hiç benzemiyor! Kahramanmaraş mutfağına ait sıra dışı bir tatlı: Un sucuğu tarifi

30.11.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sucuk denilince üzerine iki yumurta kırıp hemen ekmek banmak istemiş olabilirsiniz ama bu biraz farklı bir sucuk. Un, üzüm suyu ve cevizin birleştirildiği bambaşka bir tatlı. Farklı bölgelerde birbirinden apayrı isimlerle anılan Kahramanmaraş un sucuğu, bize adeta bir lezzet şöleni sunuyor. Peki, "beyaz köpük sucuğu" diye de bilinen bu tatlı nasıl yapılıyor dersiniz?

Bu sucuk bildiklerimize hiç benzemiyor! Kahramanmaraş mutfağına ait sıra dışı bir tatlı: Un sucuğu tarifi

Kahramanmaraş un sucuğu, Anadolu mutfağının çeşitliliğine özgü bir tatlı. Farklı bölgelerde farklı isimlerle anılıyor olsa da tadı hep aynı derecede güzel. Üzüm suyu, un ve nişastadan yapılan "hapsa" adındaki özel bir köpük ile cevizi buluşturan un sucuğunu siz de evde deneyebilir, vereceğimiz tarifle harikalar yaratabilirsiniz. İşte, Kahramanmaraş un sucuğu tarifi...

KAHRAMANMARAŞ UN SUCUĞU

MALZEMELER

  • 1 kilo ceviz

  • 4 su bardağı üzüm suyu

  • 3 su bardağı su

  • 1 su bardağı nişasta

  • 1 su bardağı un

HAZIRLANIŞI

  • 1 kilo cevizi bir gün önceden üstü kapanacak kadar suyun içine koyun ve bekletin.

  • Yumuşayan cevizleri tek tek ipe dizin ve cevizlerin en alt kısmındaki ucuna kürdan ya da herhangi bir çubuk parçası koyun.

  • Dizdiğiniz cevizleri kuruması için asın.

  • Bir tencerenin içine 4 su bardağı üzüm suyunu ve 3 su bardağı suyu koyun.

  • Nişasta ve unu ayrı bir kaseye alıp karıştırın.

  • Hazırlamış olduğunuz üzüm suyundan un ve nişasta karışımına azar azar ekleyin.

  • Un ve nişasta, homojen bir karışım hâlini alınca tencerede kalan üzüm suyunu ocağa alın ve kaynatarak şerbetinizi hazırlayın.

  • Şerbet ısındıkça üzerinde oluşan kefi, yani köpüğü alın.

  • Kaynamaya başladığında nişastalı karışımı yavaş yavaş ve iyice çırparak üzüm suyuna ekleyin. Aksi takdirde topaklanmış bir hapsa elde etmiş olursunuz.

  • Hapsa, kıvam alıp köpük köpük olana kadar çırpma işlemini aralıksız sürdürmeniz gerekiyor.

  • Koyulaşıp köpürdükten sonra ocağın altını kapatın. Artık hapsanız hazır.

  • Hapsanın köpüğünün tencereye sığmayacak kadar kabarması için bir süre kenarda bekletin.

  • Kuruttuğunuz cevizleri hapsanın içine teker teker batırın.

  • İyice batması için cevizleri aşağı doğru bastırın.

  • Cevizlerin altına yerleştirdiğimiz kürdanlar, bu aşamada cevizlerin ipten çıkmasını önleyecek.

  • Hapsaya batırdığınız cevizleri, yüksek bir yerden asın.

  • Hapsanın akma ihtimaline karşı altına bir gazete veya tepsi koyun.

  • Sucukları kuruması için 3 gün bekletin.

  • 3 gün sonunda sucukları iplerinden kesin.

  • Kahramanmaraş un sucuklarınız hazır. Afiyet olsun!
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