Bu sucuk bildiklerimize hiç benzemiyor! Kahramanmaraş mutfağına ait sıra dışı bir tatlı: Un sucuğu tarifi

Kahramanmaraş un sucuğu, Anadolu mutfağının çeşitliliğine özgü bir tatlı. Farklı bölgelerde farklı isimlerle anılıyor olsa da tadı hep aynı derecede güzel. Üzüm suyu, un ve nişastadan yapılan "hapsa" adındaki özel bir köpük ile cevizi buluşturan un sucuğunu siz de evde deneyebilir, vereceğimiz tarifle harikalar yaratabilirsiniz. İşte, Kahramanmaraş un sucuğu tarifi...

KAHRAMANMARAŞ UN SUCUĞU

MALZEMELER

1 kilo ceviz

4 su bardağı üzüm suyu

3 su bardağı su

1 su bardağı nişasta

1 su bardağı un

HAZIRLANIŞI