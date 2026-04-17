Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kahramanmaraşlı adamın gözlerini gören fotoğraf çektiriyor!

Kahramanmaraş'ta doğuştan farklı göz renklerine sahip olan Mehmet Eser, görenlerin dikkatini çekiyor. Eser'in sağ gözü mavi, sol gözü ise kahverengi ve yeşil tonlarını barındırıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Eser 6 kardeşten biri olarak dünyaya geldi. İki gözündeki 3 farklı renkle dikkat çeken Eser, doğuştan sol gözü kahverengi ve yeşil, sağ gözü ise mavi olarak doğdu. Yaşadığı mahallede ilgi odağı haline gelen Eser, hayata farklı renklerle bakmanın tadını çıkarıyor.

"ANNEM, 'ÇOCUĞUM OLURSA FARKLI OLSUN' DEMİŞ"

Gözünün doğuştan 3 renk olduğunu iade eden Mehmet Eser, "Sol gözüm kahverengi ve yeşil, sağ gözüm mavi. 4 kız çocuğu varmış annemin. Sonra annem buradaki Malik bin Ejder türbesine gidip dua yapmış. Annem duasında, 'çocuğum olursa farklı olsun' demiş.

Benim gözlerim bu şekilde abimin de saçları farklı. Çevredekilerin hoşuna gidiyor. Fotoğraf çekiliyorlar.

Renkten dolayı değil ama gözlerimde yüzde 60 görme sorunum da var. Raporluyum. Benim göz nakli olmam lazım ama korkuyorum. Ben de gördüğüm için çok ilgilenmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.