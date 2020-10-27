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Kahramanmaraşspor'da 19 koronavirüs vakası!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.10.2020 22:41 | Son Güncelleme

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor'da 19 pozitif vaka çıktı.

Kahramanmaraşspor'da 19 koronavirüs vakası!
  1. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor'da 19 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetten 3 kişide, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

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