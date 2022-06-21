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Kahramanmaraş'ta 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

21.06.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı" suçundan 29 yıl hapis cezasıyla aranan R.G'nin (30), Yörükselim Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.G, cezaevine teslim edildi.

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cezaevi polis Kahramanmaraş

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