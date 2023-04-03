Kahramanmaraş'ta 50 binanın yıkıldığı mahallede yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 500 nüfusa sahip Güzelyurt Mahallesi depremlerde ağır yara aldı.

Tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için ekinlerini ve hayvanlarını bırakıp başka bir yere gitmeyen mahalle sakinleri, bölgede kurdukları çadırlarda kalarak depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Mahalle muhtarı Yakup Uğur, AA muhabirine, mahallelerinin depremden en fazla etkilenen yerlerden biri olduğunu söyledi.

Mahallelerinde enkazda kalarak yaşamını yitirenler olduğunu belirten Uğur, "50'si tamamen yıkılmış, 250 de ağır hasarlı evimiz var. Depremin ilk günü 18 kişiyi kendi imkanlarımızla enkazdan çıkardık." dedi.

Depremin ardından yardım ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve kendilerine her türlü yardımın yapıldığını dile getiren Uğur, "Bu süre zarfında ilk günden bugüne kadar gıdadan ilaca her türlü ihtiyacımız karşılandı. Çadır ilk günlerde sıkıntıydı ama şu anda ihtiyacımız kalmadı. Birkaç gün önce konteynerlerimizde isimler belli oldu. İnşallah bir haftaya kadar onlar da gelip istediğimiz yerlere kurulacak." diye konuştu.

Mahalleden ayrılıp başka bir yere gitmek istemediklerini vurgulayan Uğur, şunları kaydetti:

"Daha önceden konteyner çıkan arkadaşlarımız oldu ama bizim burası hayvancılık ve tarımla uğraşan bir mahalle olduğu için evlerini bırakıp gitmek istemediler. Bazı giden arkadaşlar oldu ama biz konteynerlerimizi bahçemize bırakmak istedik. Sağ olsun, devletimiz o konuda da bize yardımcı oldu. Yaklaşık 70 konteynerimiz geldi, isimlerini belirledik. Herkesin istediği yere bırakacağız. 800 haneyiz, 3 bin 500 nüfusuz. Devletimiz her türlü konuda yardımcı oldu bize. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Acılarımızı sarmaya çalışıyorlar. Şu andan itibaren devletimizden tek isteğimiz, yıkılan evlerimizin tekrar yerlerine yapılması."

