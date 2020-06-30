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Kahramanmaraş’ta abartılı egzoz ve yüksek sesle müziğe izin yok

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 30.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, özellikle modifiye edilmiş trafiğe çıkmaya uygunluğu olmayan araçlara müsaade etmeyeceklerini söyledi.Cebeloğlu, modifiyeli araçlar ile halkı rahatsız eden ve araç içerisinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız edenlerle ilgili uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş’ta abartılı egzoz ve yüksek sesle müziğe izin yok

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, özellikle modifiye edilmiş trafiğe çıkmaya uygunluğu olmayan araçlara müsaade etmeyeceklerini söyledi.
Cebeloğlu, modifiyeli araçlar ile halkı rahatsız eden ve araç içerisinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız edenlerle ilgili uyarıda bulundu. Özellikle modifiye edilmiş ve trafiğe çıkmaya uygunluğu olmayan araçların üstüne şiddetle gideceklerini belirten Cebeloğlu, "Kahramanmaraş halkının trafikte uygun olmayan şekilde araç kullanarak mağdur olmamaları için öncelikle neler yapacağımızı hatırlatma yapmakta fayda var. Kahramanmaraş ilinde trafikte öncelikli olarak tespit ettiğimiz sorunlara çözüm arayarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri hayata geçiriyoruz. Özellikle saat 22.00’den sonra aşırı hız yapan, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinleyen, modifiye ve tescilsiz araçların, özellikle motosikletlerin trafiğe çıktığı için vatandaşların trafik kurallarına uymaları, gerekse ceza yazılmasını önlemek ve mağdur olmamak için ikaz ve uyarıları dikkate almaları önem arzediyor. Bugünden itibaren abartılı egzoz, yüksek sesle müzik konularında denetim ve uygulamaların süratle başlayacağını kamuoyuna bilgi olarak sunuyoruz. Trafik sorunlarını tespit edip çözüme kavuşturacağız" dedi.
Kentin trafik problemine çözüm bulmak için çalıştıklarını belirten Salim Cebeloğlu, "Trafik bizim, üzerinde durulması gereken önemli bir sorundur. Milyonlarca maddi kayıp ve en önemlisi can kayıpları yaşadığımız bir konu. Dolayısıyla insan sağlığı bizim için birinci önceliktir. Bu noktada geniş çaplı bir çalışma yapılması için talimatı verdik" diye konuştu.

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