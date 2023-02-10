YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta anne ve kızı depremden 92 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta anne ve kızı depremden 92 saat sonra enkazdan kurtarıldı

10.02.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden 92 saat sonra anne ve kızı, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, çalışmalarını merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Manolya Apartmanı'nın enkazında yoğunlaştırdı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan kanser hastası anne Hatice (65) ve kızı Mihriban Sultan Özçelebi (33) ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Hatice ve Mihriban Sultan Özçelebi, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekipleri anne ve kızın bulunmasını tekbir getirerek ve sevinçle karşıladı.

Mihriban Sultan Özçelebi ise kendisini kurtaran ekipleri eliyle selamladı.

Eşi ve kızı enkazdan yaralı olarak kurtarılan Mehmet Özçelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

Mutlu olduğunu belirten Özçelebi, "Allah devlete, millete zeval vermesin, düşmanlarımızı sevindirmesin. Devletimizi dünyada en yüce devlet eylesin." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'taki "can kurtarma" telaşı fotoğraf karesindeKahramanmaraş'taki "can kurtarma" telaşı fotoğraf karesinde
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş kurtarma

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 10 Şubat Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:21
Öğle
12:51
İkindi
15:46
Akşam
18:12
Yatsı
19:28
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.