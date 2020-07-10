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Kahramanmaraş'ta aranan şüphelilere yönelik operasyonda 48 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 10.07.2020 22:37 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta aranan şüphelilere yönelik operasyonda 48 tutuklama

Kahramanmaraş'ta, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 78 kişiden 48'i tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama ve tutuklama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Şehir içinde ve çevre yollarında uygulama yapan ekipler, aranan şahısların gidebileceği adresleri detaylı araştırmalar sonucunda tespit ederek eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Polis sorumluluk bölgesinde 4-10 Haziran tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 78 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 48'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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