Kahramanmaraş'ta atık kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde atık kağıtların öğütüldüğü kazana düşen işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep kara yolundaki bir kağıt fabrikasında çalışan Mustafa Arslan (45), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 2 metre derinliğindeki atık kağıt öğütme kazanına düştü.

Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cesedi morga kaldırıldı.

