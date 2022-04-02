YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

02.04.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 46 HG 079 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 6. kilometresinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı.

Kazada sürücü A.K. ile araçtaki 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandıDiyarbakır'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandı
İnebolu'da Zarbana Çayı'nın yükselen suyu köy yolunu ulaşıma kapattıİnebolu'da Zarbana Çayı'nın yükselen suyu köy yolunu ulaşıma kapattı
Anahtar Kelimeler:
polis Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 2 Nisan Cumartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:10
Öğle
12:41
İkindi
16:14
Akşam
19:02
Yatsı
20:19
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mars ve Satürn kavuşuyor! Burçlarda gerilim ve isyan havası var

Mars ve Satürn kavuşuyor! Burçlarda gerilim ve isyan havası var

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Çevrimiçi toplantı talihsizliği! Kadraja çıplak girince...

Çevrimiçi toplantı talihsizliği! Kadraja çıplak girince...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.