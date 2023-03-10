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Kahramanmaraş'ta cuma namazı hasarlı Ulu Cami'nin yanındaki alanda kılındı

10.03.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta cuma namazı, minaresi yıkılıp bir bölümü hasar gören, Milli Mücadele döneminde bağımsızlık ateşinin yakıldığı Ulu Cami'nin yanındaki alanda kılındı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çok sayıda yapıda olduğu gibi camilerde de hasar meydana geldi.

Şehrin yaklaşık 500 yılına şahitlik eden, Milli Mücadele döneminde kentte bağımsızlık ateşinin yakıldığı yer olarak bilinen Ulu Cami (Cami-i Kebir) de depremde hasar gördü.

Minaresi yıkılan ve bir bölümü hasar alan camiye girilememesi nedeniyle cemaat, caminin yanındaki alanda cuma namazını kıldı.

"Mümin Güvenen ve Güvenilen Kişidir" başlıklı hutbenin okunduğu namazda, depremlerde yaralananların şifa bulması ve yaşamını yitirenler için dualar edildi.

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deprem Cuma namazı Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 10 Mart Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:45
Öğle
12:48
İkindi
16:05
Akşam
18:41
Yatsı
19:56
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

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