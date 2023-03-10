Kahramanmaraş'ta cuma namazı hasarlı Ulu Cami'nin yanındaki alanda kılındı

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çok sayıda yapıda olduğu gibi camilerde de hasar meydana geldi.

Şehrin yaklaşık 500 yılına şahitlik eden, Milli Mücadele döneminde kentte bağımsızlık ateşinin yakıldığı yer olarak bilinen Ulu Cami (Cami-i Kebir) de depremde hasar gördü.

Minaresi yıkılan ve bir bölümü hasar alan camiye girilememesi nedeniyle cemaat, caminin yanındaki alanda cuma namazını kıldı.

"Mümin Güvenen ve Güvenilen Kişidir" başlıklı hutbenin okunduğu namazda, depremlerde yaralananların şifa bulması ve yaşamını yitirenler için dualar edildi.

