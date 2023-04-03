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Kahramanmaraş'ta depremzedeler enkazda eşyalarını arıyor

03.04.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, depremzedeler molozlar arasında eşyalarını arıyor

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde ekiplerce yürütülüyor.

Yıkılacak binaların çevresi polis ekiplerince şeritlerle kapatılıyor, daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Bir yandan da yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Maraş Çarşısı yakınında enkaz kaldırma çalışması sırasında vatandaşlar molozların arasında eşyalarını aradı.

Elleriyle ve keser yardımıyla molozu karıştıran depremzedeler, iğneyle kuyu kazar gibi enkaz üzerine çıkarak mücadele etti.

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