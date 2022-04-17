YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü

17.04.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sütçü İmam Mahallesi 63010 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin birinci katında, elektrik kontağının patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında, binada hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne, Anadolu Efes'te görevini sürdüren Ergin Ataman getirildi.A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne, Anadolu Efes'te görevini sürdüren Ergin Ataman getirildi.
Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 17 Nisan Pazar

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:37
İkindi
16:18
Akşam
19:16
Yatsı
20:36
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

83 yaşındaki Ukraynalı kadın anlattı! “Ölmeyi diledim”

83 yaşındaki Ukraynalı kadın anlattı! “Ölmeyi diledim”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.