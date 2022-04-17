Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sütçü İmam Mahallesi 63010 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin birinci katında, elektrik kontağının patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında, binada hasar oluştu.



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