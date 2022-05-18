YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

18.05.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Fabrikada yangın nedeniyle hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Huzurevinde tanışıp evlendilerHuzurevinde tanışıp evlendiler
Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandıKastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 18 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:14
Öğle
12:34
İkindi
16:24
Akşam
19:44
Yatsı
21:15
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Zavallı çocuk farkında olmadan kendi mezarını kazmış!

Zavallı çocuk farkında olmadan kendi mezarını kazmış!

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Aklınızdan geçen ağzınızdan çıkmasın

Aklınızdan geçen ağzınızdan çıkmasın

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.