Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Fabrikada yangın nedeniyle hasar oluştu.



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