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Kahramanmaraş'ta helikopter destekli trafik denetimi

29.03.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kural ihlali yapan 19 araç sürücüsüne 13 bin 197 lira para cezası kesildi

Kahramanmaraş'ta, jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Adana Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından tahsis edilen helikopterle, Kahramanmaraş-Kayseri ve Andırın-Göksun kara yolunda havadan denetim yapıldı.

Uygulamada, 302 araç kontrol edildi, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama ve yakın takip yapan, kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden sürücüler tespit edildi.

Kural ihlali yaptığı belirlenen ve uygulama noktalarında durdurulan 19 araç sürücüsüne 13 bin 197 lira idari para ceza yazıldı.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, AA muhabirine, trafik güvenliğinin önemine işaret ederek, trafik kazalarında meydana gelen maddi ve manevi kayıpların telafisinin güç ve imkansız olduğunu söyledi.

Meydana gelen bazı kazaların ölümle sonuçlandığını hatırlatan Damatlar, "Bu nedenle İçişleri Bakanlığı da bunun önemine binaen trafik denetimlerini sıklaştırıyor. Arkadaşlarımız da fedakarca çalışıyor. Trafik denetimleri sadece trafik ve can güvenliği değil, suçların önlenmesi ve önleyici kolluk faaliyetleri açısından da çok önemli. Birçok suçlu trafik denetimlerinde yakalanıyor. Temennimiz, kazasız belasız yolculuklar olsun, insanlarımız kaza geçirmesin, cana, mala zarar gelmesin, devlet bunun için var." diye konuştu.

Denetimlere, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Nuri Serkant Kara, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Ilgın, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Kerim Anıt, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Jandarma Astbubay Kıdemli Başçavuş Levent Özbek de katıldı.

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