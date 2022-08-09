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Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

09.08.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

B.B. idaresindeki 46 ADD 687 plakalı otomobil ile A.D, yönetimindeki 46 U 0286 plakalı otomobil Şeyh Adil Mahallesi Rafet Efendi Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücü A.D. ile diğer otomobilde bulunan Ü.Ç. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Kahramanmaraş

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