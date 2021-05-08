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Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

08.05.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki bir inşaatta sıva yapan Yunus Karadoğan (48), yaklaşık 8 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Düşme sonucu ağır yalanan işçi, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Yunus Karadoğan hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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