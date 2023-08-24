Kahramanmaraş'ta jeotermal kaynak su arama alanı ihalesi

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki 2 jeotermal kaynak su arama alanının ihale tarihinden itibaren ayrı ayrı 3 yıl süreyle ruhsat sahibinin isteği, yasal şartları taşıması ve idarece uygun bulunması durumunda 1 yıl uzatma kaydıyla açık teklif suretiyle ihalesi yapılacak.

İhale, 4 Ekim Çarşamba saat 09:00 ve 09.30'da Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacak.

