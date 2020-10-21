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Kahramanmaraş'ta kocası dolandırılan kadının da kandırılmasını polis önledi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 21.10.2020 21:08 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta kocası dolandırılan kadının da kandırılmasını polis önledi

Kahramanmaraş'ta kocası dolandırılan kadının da kandırılmasını polis engelledi.

Kentte esnaflık yapan Mehmet K'yi (34) arayan zanlılar kendilerini polis olarak tanıttı.

Suç örgütleri tarafından adına çok sayıda telefon hattı çıkarıldığını belirten şüpheliler, Mehmet K'den operasyon yapmak için verdikleri banka hesabına para yatırmasını istedi.

Kendisini telefonda sözde başkomiser olarak tanıtan dolandırıcıya inanan Mehmet K, banka hesabının şifrelerini polis olduğunu zannettiği kişilere verdi.

Mehmet K'nin hesabındaki 18 bin 500 lirayı çeken dolandırıcılar, eşinin de numarasını alarak Kadriye K'yi aradı.

Zanlılar, telefonda Mehmet K'nin cezaevine gireceğini, bunu engellemek için acilen para yatırılması gerektiğini ifade etti.

Bunun üzerine Kadriye K. evdeki 24 bin lirayı alarak, bankaya gitmek için evden çıktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Mehmet K, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Telefonu sürekli meşgul olan ve hangi bankaya gittiği belli olmayan Kadriye K'yi arayan polis ekipleri, kent merkezindeki banka şubeleri ve ATM önlerinde tedbir aldı.

Ekipler bir bankada Kadriye K'yi bulup, para yatırmasını da önledi.

Polis ekipleri ayrıca çiftin kullandığı banka hesaplarına da bloke koyulmasını sağladı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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