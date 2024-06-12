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Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri de havacılık ve savunma sanayine dahil edildi

AA AA
12.06.2024 12:19
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Kahramanmaraş'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile mesleki teknik anadolu liseleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden (KİÜ) yapılan yazılı açıklamada, TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisinde düzenlenen törende, TUSAŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Sakar ve Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yıldırım arasında protokol imzalandı.

Protokolle, eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, staj imkanının ardından TUSAŞ tesislerinde istihdam olanağı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Pınarbaşı, Türkoğlu'nda kurulan TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisinde üretilen uçak yapısalları parçalarının Ankara TUSAŞ merkezine ulaştırıldığını bildirdi.

KİÜ bünyesinde Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu'nun açılacağını ve okulun hizmet binası yapımı için ihaleye çıkıldığını ifade eden Pınarbaşı, şunları kaydetti:

"Hedefimiz inşallah gelecek yıl eğitim öğretim yılında binayı tamamlayıp, teknisyenler yetiştirmek. Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzaladığımız protokolle öğrencilerimizin eğitim öğretim dönemi boyunca stajlarını tesislerimizde yapmasını sağlamak. Böylece bilgi ve becerilerini artıran öğrencilerimizin büyük çoğunluğunu da TUSAŞ’ta istihdam etmeyi istiyoruz."

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da üniversitenin ardından ortaöğretim düzeyinde atılan adımların atılmasının önemli olduğunu belirterek, kentte havacılık ve savunma sanayinin gelişmesi adına yeni fakülteler kurulması yönündeki çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Üniversite bünyesinde Havacılık ve Uzay Fakültesi kurulması için çalışma yaptıklarını anlatan Bakan, şöyle devam etti:

"Üniversitemizdeki mühendislik fakültesinde eğitim görecek öğrencilerimizin de bu tesislerde staj yapabilmeleri için gerekli protokolleri imzalıyoruz. Tabii ki bu bir süreç ve lisede okuyan öğrencilerimiz lise boyutunda işin içerisine dahil oldular. Hedefimiz, Kahramanmaraş'ta kurulan TUSAŞ tesisine havacılık ve savunma sanayine hem eleman yetiştireceğiz hem de üniversite olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile sektöre destek vereceğiz. Sektörün tüm dünyada rekabetçi bir pozisyon kazanabilmesi için akademik anlamda hangi katkıları vermemiz gerekiyorsa sonuna kadar sağlayacağız."

6 Şubat 2023'teki depremlerin adından Kahramanmaraş'ta devrim niteliğinde adımlar atıldığını vurgulayan Rektör Bakan, Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından kurulacak tesis ile ekonomik ve sosyal anlamda gurur verici neticelere ulaşılacağına inandıklarını kaydetti.

İmza törenine, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, KİÜ Genel Sekreteri Ferhat Karataşlı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yunus Atmalı, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ile ilgililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Türkoğlu TUSAŞ havacılık

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